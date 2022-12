Anna-Carina Woitschack frisch verliebt in hübschen Manager: Stefan Mross weiß von nichts

Von: Matthias Kernstock

Ist Anna-Carina Woitschack (30) wenige Wochen nach der Trennung von Stefan Mross (46) bereits neu verliebt? Nach Informationen von bild.de soll die 30-jährige Schlagersängerin in einen Key-Account-Manager aus Österreich verliebt sein.

Linz - Wie lange geht das schon zwischen Schlagerstar Anna-Carina Woitschack und ihrem neuen Lover? Erst am 11. November 2022 machte Deutschlands Schlagertraumpaar die Trennung offiziell. Schon Monate vorher hatte die junge Ehe (Heirat 6. Juni 2020) tiefe Risse bekommen.

Anna-Carina Woitschack soll frisch verliebt sein - Gemeinsame Bilder an Tankstelle in Thüringen

Am Wochenende mussten die Schlagerfans von Stefan Mross dann zusehen, wie ein unbekannter Mann an einer Tankstelle in Suhl (Thüringen) seine Hand auf den Po von Anna-Carina Woitschack legte. Die Puppenspielerin soll bereits frisch verliebt sein, wie bild.de berichtete. Das Blatt zeigt sogar ihren neuen Freund (rechts im Bild).

Doch wer ist der gutaussehende Anzugträger, der Anna-Carina Woitschack so nahe kommen darf? Angeblich soll es sich um Manager Daniel B. aus Linz in Österreich handeln. Der Mann mit der Kurzhaarfrisur, Drei-Tage-Bart und Anzug sieht jung und sportlich aus. Der Manager kümmert sich für eine bekannte Versicherung um die wichtigen Kunden.

Anna-Carina postet Grüße aus Heimatort ihrer neuen Liebe

In Suhl war Anna-Carina Woitschack bei einer TV-Aufzeichnung - gemeinsam mit Daniel B, der sie auch in der Vergangenheit immer wieder von einem Termin zum anderen fuhr. Auch bei einem Termin in Bayern (Burgau) soll er an ihrer Seite gewesen sein. Angeblich ging er in ihrer Unterkunft, die ca. 220 Kilometer von Stefan Mross‘ Heimat Traunstein entfernt liegt, ein und aus. Am Sonntagabend postete Anna-Carina bei Instagram aus Linz - dem Ort, aus dem Daniel B. kommt.

Wie lange geht das schon zwischen Anna-Carina Woitschack und ihrem neuen Freund aus Linz?

Anna-Carina Woitschack postete am Sonntag aus dem Ort ihres neuen Freundes dann auch noch einen Spruch in ihrer Instagram-Story: „In uns selbst liegen die Sterne des Glücks“.

Stimmen die Informationen von bild.de, wusste Stefan Mross nichts von dem neuen Mann an der Seite seiner Ehefrau. Mross tritt gerade im Rahmen einer „Schlagerfanreise“ in Ägypten auf, soll überrascht von den neuen Informationen gewesen sein.

Neue Liebe nach Trennung? Das sagen die Psychologen zu „Rebounders“ Freunde und Psychologen sehen es kritisch, wenn Menschen auf eine gescheiterte Beziehung gleich eine neue folgen lassen („Rebounders“). Doch wer schnell einen neuen Partner findet, gewinnt in jeder Hinsicht, berichtet welt.de. Die Sozialpsychologen Claudia Brumbaugh vom Queens College in New York und Chris Fraley von der University of Illinois haben sich 2007 bei mehr als 200 Probanden einmal genauer angesehen, was passiert, wenn man nach einer Trennung direkt eine neue Liebe findet. Sie beobachteten, ob sich ihre Versuchspersonen nach dem Beziehungsende schnell an jemand Neuen banden oder nicht – und erfassten, wie es ihnen mit ihrer jeweiligen Wahl ging. Sie waren selbst etwas erstaunt, aber den „rebounders“ ging es mit und durch ihre neuen Beziehungen im Schnitt deutlich besser als jenen, die sich erst mal als Single durchschlugen.

Dabei haben beide noch vor wenigen Wochen verkündet, dass keiner eine neue Beziehung habe oder fremdgegangen sei. Alles Lüge, alles Show? Auch Stefan Mross könnte bereits eine neue Herzensdame haben. Reality-Star Kate Merlan postete Fotos mit dem Sänger, eine Beziehung gilt aber als unwahrscheinlich. Die gemeinsamen Fotos sind bei einem Job entstanden. Verwendete Quellen: bild.de, Instagram Anna-Carina Woitschack, welt.de