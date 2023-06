„Kann nicht anders“: Psychologe erklärt, warum Sophia Thomalla Rammstein-Frontmann Till Lindemann verteidigt

Von: Elena Rothammer

Seit Tagen machen schwere Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann die Runde. Seine Ex Sophia Thomalla stellte sich dennoch öffentlich hinter ihn. Ein Psychologe erklärte nun, woran das liegt.

Berlin - Die Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann (60) verbreiten sich wie ein Lauffeuer. Auch Sophia Thomalla (33), die von 2011 bis 2015 mit dem Musiker liiert war, meldete sich schon öffentlich zu den Anschuldigungen und nahm ihn in Schutz. Sie repostete einen Text, in dem Lindemann verteidigt wird. Der Psychologe Lucien Dunkelberg erklärte nun, warum Sophia Thomalla sich so verhält.

Psychologe erklärt Sophia Thomallas Verhalten inmitten der Vorwürfe gegen ihren Ex Till Lindemann

Anhand eines vergangenen Interviews, in dem Sophia Thomalla und Kurt Krömer (48) einander begegneten, analysierte der Diplom-Psychologe Lucien Dunkelberg in einem YouTube-Video ihr Verhalten. Das Ganze bezog er schließlich auf ihr Verhalten inmitten der Vorwürfe um ihren Ex Till Lindemann.

„Ich habe das Gefühl, sie kann gar nicht anders, als ihn in Schutz zu nehmen. Weil wenn sie jetzt etwas anderes sagen würde, würde sie einen Teil der Wut auf sich ziehen. Quasi ‚Warum bist du mit ihm dann so lange in einer Beziehung gewesen?‘ Da würde sie auch ihre Position untergraben“, erklärte Dunkelberg. Aus psychologischer Sicht müsse sie deshalb für ihn kämpfen. „Und sie kämpft zusätzlich aber auch für sich, dass sie darauf vertrauen konnte, dass er so ist, wie sie ihn erlebt hat“, merkte er zudem an.

Die ungleiche Beziehung von Sophia Thomalla und Till Lindemann Von 2011 bis 2015 waren die Moderatorin und der Rammstein-Frontmann ein Paar. Mit satten 26 Jahren Altersunterschied sorgte das Paar für reichlich Schlagzeilen. Mit mehreren Tattoos ließ Thomalla den Musiker auf ihrer Haut verewigen. 2013 ließ sie sich sogar sein Gesicht auf den Unterarm stecken. 2015 trennten sich die beiden schließlich einvernehmlich und pflegen seither ein gutes Verhältnis zueinander.

Psychologe bescheinigt Sophia Thomalla einen „guten Selbstwert“

Unabhängig von den Vorwürfen gegen Till Lindemann versuchte Lucien Dunkelberg Sophia Thomallas Wesen ebenfalls einzuordnen. „Ansonsten habe ich hier eine Sophia Thomalla gesehen, die einerseits mit einem doch guten Selbstwert punkten kann. Ich habe das Gefühl, Nähe-Distanz ist so ein Thema auch bei ihr“, meinte der Psychologe. Das helfe Thomalla aber „mit ihrer straighten Art zu moderieren.“

Neben Sophia Thomalla äußerten sich auch zahlreiche andere Personen des öffentlichen Lebens zu dem Skandal. Auch „Der Bergdoktor“-Star Ronja Forcher meldete sich zu dem Rammstein-Vorwüfen. Verwendete Quellen: YouTube / LucienDunkelberg