„Mickie ist der Richtige“: Jürgen Drews ernennt nach Karriere-Aus den neuen König von Mallorca

Von: Jonas Erbas

Mickie Krause als neuer König von Mallorca? Für Jürgen Drews kommt niemand sonst als Nachfolger in Frage (Fotomontage) © Jens Wolf/Andreas Lander/dpa

Bei Florian Silbereisens „Schlagerstrandparty“ ging für Jürgen Drews eine Ära zu Ende: Der König von Mallorca verkündete nach 50 Jahren auf der Bühne sein Karriereende. Seinen Titel möchte er allerdings weitergeben – an seinen Freund und Kollegen Mickie Krause!

Dülmen - Mit Tränen in den Augen verkündete Jürgen Drews (alle News zum Schlagerstar) bei Florian Silbereisens „Die große Schlagerstrandparty 2022 – Es geht wieder los!“ sein Karriere-Aus. Seinen endgültigen Bühnenabschied wird der Schlagersänger am 22. Oktober beim „Schlagerbooom“ begehen, doch schon jetzt weiß er, wer in der Thronfolge als König von Mallorca in seine Fußstapfen treten soll.

Jürgen Drews verkündet Karriereende – Mickie Kraus soll neuer König von Mallorca werden

Als Schlagerstar begeisterte Jürgen Drews (die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) über Jahrzehnte die Massen und ersang sich zurecht den Titel als König von Mallorca, den ihm einst niemand Geringeres als „Wetten, dass..?“-Ikone Thomas Gottschalk verlieh. Doch mit dem jüngst verkündeten Karriereende des 77-Jährigen wird dieser Rang nun vakant – eigentlich!

Denn Jürgen Drews hat offenbar schon einen Nachfolger im Sinn, an den er das Zepter weiterreichen möchte, wie der „Ein Bett im Kornfeld“-Interpret Bild verriet: „Wie sagt mein Freund Mickie Krause immer zu mir: ‚Jürgen, du wirst immer der König der Herzen sein.‘ Ich denke, Mickie ist der richtige für diesen Titel.“

Warme Worte an Jürgen Drews – für Schlagerstar Mickie Krause gibt es nur einen König von Mallorca

Die beiden Schlagerstars (die Künstlernamen der großen Schlagerstars und ihre echten Namen) verbindet eine enge Freundschaft. Auf Instagram widmete Mickie Krause seinem Kollegen emotionale Worte und schrieb: „Du hast es mehr als verdient, in den Ruhestand zu gehen, du hast es verdient, dein Leben noch mehr zu genießen! Ich bin dir sehr dankbar, für den Weg, den wir in den letzten 24 Jahren, oft gemeinsam gegangen sind! Du warst nicht nur ein Musikerkollege, du bist ein Freund geworden!“

Die Adelung dürfte den Stimmungssänger zwar freuen, dennoch erklärte er abschließend, dass für ihn nur Jürgen Drews den Titel verdiene: „Du bist und bleibst der König von Mallorca, und gemeinsam sind wir die Könige der Herzen!“ Ein schöneres Lob kann man sich kaum wünschen – kein Wunder, dass Jürgen Drews‘ „Schlagerstrandparty“-Verkündung für allerlei Tränen sorgte! Verwendete Quellen: Bild, instagram.com/mickie_krause_official