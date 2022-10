„Jürgens ist für mich durch“: Vanessa Mai schäumt vor Wut wegen Produzent von Florian Silbereisen

Von: Lisa Klugmayer

Michael Jürgens ist einer der einflussreichsten Männer in der Schlagerbranche. Nun legt sich Vanessa Mai mit dem Silbereisen-Produzenten an. Wie er TV-Shows produziert, ist für sie nicht vertretbar.

Köln - Vanessa Mai legt nach. Nachdem sie mit schweren Vorwürfen gegen Dieter Bohlen an die Öffentlichkeit ging und die Schlager-Shows von Florian Silbereisen stark kritisierte, ist nun Michael Jürgens. In einem TikTok verrät Vanessa Mai, was sie von dem Silbereisen-Produzenten wirklich hält. Der Clip stammt aus ihrer ARD-Doku „Mai Time is Now“.

Ungeschminkt und in rosa Jogginghose hat Vanessa Mai ihren Mops Ikaro auf dem Schoß. Die Schlagersängerin spricht mit ihrem Ehemann und Manager Andreas Ferber, der abseits der Kamera steht. Schon nach wenigen Sekunden ist klar: Vanessa Mai ist sauer. Der Grund? Michael Jürgens. Die Art und Weise, wie er TV-Shows - unter anderem die von Florian Silbereisen - produziert, ist für sie nicht mehr vertretbar.

„Ich werde nicht mit ihm am Tisch sitzen, ich werde mich nichts erzählen lassen von ihm oder mich predigen lassen, wie so ein Schüler“, so Vanessa Mai, eine der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, stinksauer. Doch damit ist die Wutrede der Schlagersängerin noch nicht vorbei. Sie stellt klar: „Ich werde auch nicht meine Eltern einladen und heulen, dass sie da sind. Und ich werde auch nicht Ikaro mit auf die Bühne nehmen. Solche Sachen mache ich nicht“.

Vor lauter Wut kippt dann auch noch ihr Kreislauf. „Mir ist schon schwindelig, mein Kreislauf. Tu mir das nicht an“, fleht Vanessa Mai ihren Ehemann an. Mit Tränen in den Augen meint sie: „Jürgens ist für mich durch“.

Wer ist Michael Jürgens überhaupt? Michael Jürgens kennt vielleicht nicht jeder. Trotzdem ist er einer der wichtigsten und einflussreichsten Männer in der Schlagerbranche. Jürgens ist Produzent, Manager und Geschäftsführer von TV- und Musikunternehmen. Die Musikunternehmen des Silbereisen-Managers bringen jährlich Millionen-Gewinne ein. Sie genießen mittlerweile aber auch eine Monopolstellung am deutschen Schlagermarkt, was beispielsweise Jan Böhmerman scharf kritisiert.

Schon Monate vor Vanessa Mai: Michael Jürgens schon von Jan Böhmermann kritisiert

Schon Anfang des Jahres warf Jan Böhmermann im „ZDF Magazin Royal“ einen kritischen Blick hinter die Kulissen der Schlagerbranche. Er wollte dazu ein paar der Schlagerstars befragen, die bei Michael Jürgens unter Vertrag stehen. Doch niemand wollte sich zu ihm äußern. Jan Böhmermann: „Keiner hat sich getraut“. Er vermutet, dass es sich niemand mit ihm verscherzen wolle.

Böhmermann stellte damals die Frage in den Raum, ob die Monopolstellung von Jürgens Newcomern die Karriere ruinieren könne. Nun hat sich zumindest Vanessa Mai getraut, Jürgens öffentlich an den Pranger zu stellen. Vielleicht ziehen nun andere nach.

Zumindest Dieter Bohlen holt nun zum Gegenschlag aus: Vanessa Mai enthüllte in ihrer Biografie, wie schwer die Zeit bei DSDS gewesen sei. Wegen des Poptitans habe sie sich weinend im Klo eingesperrt. Jetzt äußert sich der DSDS-Juryboss zu den Vorwürfen. Verwendete Quellen: TikTok/Vanessa Mai