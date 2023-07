Unangenehme Situation: „Bergdoktor“-Star Hans Sigl blamiert sich bei Schlager-Event vor Maite Kelly

Von: Volker Reinert

Was für ein Abend! Bei der „Starnacht am Wörthersee“ führten Barbara Schöneberger und Hans Sigl gekonnt durch die Show. Bei der Generalprobe sorgte Sigl allerdings für einen skurrilen Moment.

Wörthersee/Kärnten – Es war eines der größten Schlager-Events des Jahres. Barbara Schöneberger (49) und „Bergdoktor“-Darsteller Hans Sigl (54) moderierten am Samstag (8. Juli) die „Starnacht am Wörthersee“. Schlagerfans kamen mit Gästen, wie unter anderem Andrea Berg (57), Howard Carpendale (77), Andreas Gabalier (38) und vielen weiteren, vollends auf ihre Kosten. Doch in der Generalprobe zum Mega-Event sorgte Sigl für einen peinlichen Moment, als er Maite Kelly (43) einen nicht ganz so lustigen Witz erzählte.

„Starnacht am Wörthersee“: Party-Stimmung in Schlagershow mit Schöneberger und Sigl

Deutschland schwitzt an diesem Wochenende. Bei flächendeckenden Temperaturen über 30 Grad gehören die letzten Tage zu den bisher heißesten im Jahr 2023. Die Terminierung für die „Starnacht am Wörthersee“ hätte also nicht besser sein können. Zahlreiche Fans genossen die Open-Air-Show und schunkelten zu Super-Hits ihrer liebsten Schlagerkünstler mit.

Schöneberger und Sigl führten wie erwartet gekonnt durch die dreistündige Live-Show. Planung ist bei solch einem Event natürlich das A und O. Doch als Maite Kelly in der Generalprobe ihren Song „Ich brauch einen Mann“ vom Besten gab, konnte sich Sigl – der aktuell für die 17. „Der Bergdoktor“-Staffel vor der Kamera steht – einen Altherrenwitz nicht verkneifen. Doch auf schallenden Applaus des Publikums oder ein kurzes Lächeln des zweitjüngsten Kelly-Family-Mitglieds wartete Sigl vergeblich.

Maite Kelly in der RTL-Serie „Unter Uns“ Der Schlagerstar wird bald in der beliebten RTL-Daily-Soap zu sehen sein. Die „Unter uns“-Folgen mit Maite Kelly werden am 24. und 25. August 2023 um 17.30 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Schon eine Woche zuvor können Fans beim hauseigenen Streamingdienst RTL+ reinschauen. Quelle: rtl.de

„Bergdoktor“-Schauspieler Hans Sigl blamiert sich bei Maite Kelly

Was war genau passiert? Als die dreifache Mutter ihren Song zu Ende gesungen hat, sprang Hans Sigl zu ihr auf die Bühne, um sie noch in ein kurzes Gespräch zu verwickeln. Zuerst animierte der „Bergdoktor“-Darsteller die Singles im Publikum sich zu melden, was Kelly schon sichtlich unangenehm war. Doch dann wurde es noch peinlicher. Sigl erzählte einen Witz: „Eine Frau sagt zu ihrem Mann: ‚Mir kommt vor, du hörst mir nicht richtig zu. Du hörst mir einfach nicht mehr richtig zu.‘ Darauf der Mann zu ihr: ‚Bin ich gar nicht‘.“

Es folgte Stille im Publikum und auch Maite Kelly wirkte sehr irritiert von dem Witz. Sie teilte Sigl daraufhin mit, dass sie nicht wirklich etwas von solchen Mann-Frau-Witzen halte. Allerdings konnte sich Sigl auch in der Live-Show nicht vor einem Fettnäpfchen schützen.

Maite Kelly war zu Gast bei der ARD-Show „Starnacht am Wörthersee“ am Samstag (8. Juli 2023). Moderator Hand Sigl sorgte in der Generalprobe für einen peinlichen Moment. © Screenshot / ARD / „Starnacht am Wörthersee“ & Screenshot / ARD / „Starnacht am Wörthersee“

Bei der Anmoderation des Songs „Ich brauch einen Mann“ kündigte der Österreicher das Lied fälschlicherweise als „Ich such einen Mann an“. Barbara Schöneberger merkte den Fauxpas sofort: „Ich brauch einen Mann, das ist ja sogar noch eins mehr“. Den Altherrenwitz strich Sigl übrigens aus seiner Moderation in der Liveshow. Interessant: Der „Bergdoktor“-Star regte sich jüngst in einem Radio-Interview stark über Influencer auf. Verwendete Quellen: ard.de