Angedeuteter Kuss: Beim „Schlagerbooom“ spielen Silbereisen und Egli auf Liebesgerüchte an

Von: Melanie Habeck

Seit Wochen ranken sich um Florian Silbereisen und Beatrice Egli Liebesgerüchte. Beim „Schlagerbooom Open Air“ kokettierten die beiden nun mit den Spekulationen.

Kitzbühel – Beim „Schlagerbooom Open Air“ begrüßte Florian Silbereisen (41) am 1. Juli zahlreiche Gäste der Schlagerwelt. Auch Beatrice Egli (35) stand bei dem Musikspektakel in Österreich auf der Bühne. Seit einiger Zeit ranken sich hartnäckige Liebesgerüchte um die Stars. Nach ihrem Auftritt wurde die Blondine vom Gastgeber interviewt – und in dem Gespräch spielten Florian und Beatrice immer wieder ungeniert auf die Spekulationen an.

Beim „Schlagerbooom Open Air“: Florian Silbereisen und Beatrice Egli kokettieren mit Schlagzeilen

Während es für Beatrice Egli mit ihrem Podcast nicht ganz so gut läuft, gelang ihr mit ihrem Album „Balance“ kürzlich ein musikalischer Neuanfang. Daher begann Florian Silbereisen sein Gespräch mit der Blondine auch mit Glückwünschen – konnte sich aber auch ein Kompliment nicht verkneifen. „Beatrice, ich muss dir sagen: Du siehst so ausgeglichen aus. Du bist in deiner Balance und du siehst toll aus“, schwärmte der Moderator der Liveshow. Darauf reagierte die Schweizerin mit einer ziemlich koketten Frage. „Hat man dir auch gesagt, dass ich die Balance verliere, ab und zu? Wegen dir?“, heizte die 35-Jährige die Liebesgerüchte mit einem Augenzwinkern munter an.

Auch Florian Silbereisen nahm in dem Interview immer wieder Bezug auf die Spekulationen. „Die Presse hat es ja bereits von den Dächern gepfiffen: Wir haben ein sehr musikalisches Baby bekommen“, spielte der 41-Jährige auf sein Duett mit Beatrice Egli an – und bezeichnete den Song wenig später sogar als „absolutes Wunschkind“. Auch die Körpersprache der beiden gab Stoff für Getuschel: Immer wieder kicherten die beiden, sahen sich tief in die Augen, grinsten sich verschmitzt an und berührten sich leicht.

Schon gewusst? Beatrice Egli ist gelernte Frisörin Heute ist Beatrice Egli aus der deutschen Schlagerszene nicht mehr wegzudenken. Sie moderiert ihre eigene TV-Show, steht bei den Formaten ihrer Kollegen auf der Bühne und zieht mit ihren Liedern durchs ganze Land. Ihren Sieg bei DSDS hat die Schweizerin als Sprungbrett genutzt und hat mehr als bewiesen, dass man es als Castingshow-Gewinner sehr weit bringen kann. Was die wenigsten aber wissen dürften: Eigentlich ist Beatrice Egli gelernte Frisörin.

Musikalisch passt es: Florian Silbereisen und Beatrice Egli haben einen gemeinsamen Song

Ein offizielles Statement zum Beziehungsstatus der beiden gab es beim „Schlagerbooom Open Air“ jedoch nicht. „Wie glücklich wir beide wirklich sind, das wissen nur wir“, erklärte der Gastgeber mit einem Lächeln. Anschließend performten Florian Silbereisen und Beatrice Egli ihren gemeinsamen Song, der ausgerechnet den Titel „Das wissen nur wir“ trägt.

Seit einiger Zeit wird gemunkelt, ob Florian Silbereisen und Beatrice Egli ein Paar sind. Beim „Schlagerbooom Open Air“ spielten die beiden jetzt ungeniert auf die Gerüchte an. © ARD/Schlagerbooom Open Air; ARD/Schlagerbooom Open Air

Vor Kurzem äußerte sich Beatrice Egli bereits in der „NDR Talk Show“ zu den Gerüchten um sie und Florian Silbereisen: Doch auch im Gespräch mit Moderatorin Bettina Tietjen (63) beschränkte sich die DSDS-Siegerin von 2013 ausschließlich auf vage Antworten. Verwendete Quellen: ARD/Schlagerbooom Open Air