„Bin zu passiv“ und „nicht gut genug“: Laura Karasek verrät, warum sie sich nicht hochschlafen kann

Von: Florian Schwartz

In der aktuellen Folge ihres Podcasts hat Barbara Schöneberger Fernsehmoderatorin Laura Karasek zu Gast. Diese plaudert offenherzig über intime Details aus ihrem Privatleben.

Frankfurt/Main – In ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau!“ fühlt Moderatorin Barbara Schöneberger (49) ihrem Gegenüber gerne mal auf den Zahn. In Folge 238 plaudert Laura Karasek (41) aus dem Nähkästchen und gab einige sehr pikante Details aus ihrem Sexleben preis. Unter anderem verriet sie, warum sie sich nicht „hochschlafen“ kann.

Bettgeflüster mit Barbara Schöneberger: Laura Karasek verrät intime Details

Barbara Schöneberger nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn bei einem Interview Bettgeschichten zur Sprache kommen. „Wen würdest du als Erstes versuchen, ins Bett zu bekommen?“, bohrte die Moderatorin jetzt bei Laura Karasek nach. Noch bevor die 41-Jährige antworten konnte, fiel ihr Schöneberger ins Wort: „Willst du nicht mal mit dir selber ins Bett gehen? Dann weißt du mal, was hinterher dran ist an der Kritik.“ Allerdings hält Karasek das für keine gute Idee.

Die 41-Jährige wüsste nämlich bereits, wie das Feedback ausfallen würde. „Ich verstehe ja auch nicht, wie Leute sich hochschlafen können“, wundert sich Karasek. „Ich wäre ja schon froh, wenn jemand sich überhaupt meldet, geschweige denn, dass er mir nach dem GV noch eine Beförderung gibt. Schön wär‘s.“ Die gebürtige Hamburgerin macht aus ihrem Sexleben keinen Hehl. „So gut bin ich nicht im Bett, dass ich mich hochschlafen könnte“, offenbart sie im Interview und fügt aber hinzu, dass sie es gerne wäre.

Laura Karasek war „passiv“ und „schüchtern“ beim Date

Auch sonst war im Liebesleben der Blondine öfters mal der Wurm drin. Den Grund kennt sie selbst. „Ich bin zu schüchtern und zu passiv“, gestand Laura Karasek im Podcast und erläutert weiter, „Ich war immer bei den Typen schüchtern, die ich gut fand. Bei allen anderen war ich eine Granate – auch im Bett.“ Dabei kam es gerade bei den favorisierten Männern immer wieder zu Komplikationen beim Date.

Laura Karasek plauderte mit Barbara Schöneberger im Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ über ihr Liebesleben. Dabei verriet sie, dass sie „passiv“ und „schüchtern“ ist. © IMAGO / Future Image & IMAGO / Eibner

„Da war ich unbeholfen“, erklärte Karasek weiter und schmückte aus, was ihr dabei alles passierte. „Da musste ich mir vorher auf Post-its teilweise schreiben, was ich erzählen wollte. Dann redete ich mich um Kopf und Kragen. Dann stolperte ich. Dann blieb mein Ohrring beim Knutschen in seinem Nasenloch hängen. Es passierten mir immer sehr, sehr schreckliche Dinge, die mir nie passiert sind bei Typen, die ich nicht beeindrucken wollte.“

Kaum zu glauben, dass Laura Karasek auch eine zurückhaltende Seite. In einem Interview gab sie vor einiger Zeit zu, einen exzessiven Lebensstil zu bevorzugen. Verwendete Quellen: barbaradio/podcast-238-laura-karasek