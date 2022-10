Starttermin für neue Staffel „Bitte melde Dich“ mit Julia Leischik steht fest

Teilen

Julia Leischik feiert ein Jubiläum. © IMAGO / Eventpress

Ab Ende Oktober geht Julia Leischik wieder auf die Suche nach Vermissten.

Berlin – Sat. 1 bestätigte nun, dass ab dem 30. Oktober neue Folgen der Kultserie „Bitte melde dich“ an den Start gehen. Die neuen Folgen sollen am Sonntag um 17:55 Uhr ausgestrahlt werden und eine Länge von zwei Stunden haben.



Für die Moderatorin beinhaltet das zudem einen Meilenstein: Seit 10 Jahren sucht sie nun schon nach Vermissten und feiert ihr Jubiläum. Außerdem moderierte sie die Sendung „Vermisst“ mit ähnlichem Konzept für RTL. Produziert wird das Ganze durch die Firma Endemol Shine Germany.

Letzte Sendung war ein Flopp

Die letzte Sendung der 41-Jährigen kam bei den Zuschauern allerdings nicht so gut an. Die Sendung „Das Haus am Meer“ hatte weniger als zwei Prozent Marktanteil bei der Altersgruppe der 14–49-Jährigen. Als Konsequenz wurde die Sendung Anfang September aus dem Programm genommen.

In der ersten Folge von „Bitte melde dich“ wird Wiebke thematisiert. Sie kam 1965 zur Welt, wurde allerdings mit sieben Jahren von der Cousine ihrer Mutter aus England adoptiert. Vor knapp 17 Jahren meldete Wiebkes Schwester sich, da sie in England war und ihre Schwester gerne sehen wollte. Damals lehnte Wiebke ab. Allerdings bereut sie ihre Entscheidung heute und will mithilfe von Julia Leischik ihre Wurzeln finden.