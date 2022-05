DSDS-Legende Dieter Bohlen platzt bei Instagram der Kragen: „Ich hasse Stau“

Von: Linda Rosenberger

Dieter Bohlen hat genug: Im Stau zu stehen, ist der DSDS-Legende offenbar zu blöd! (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Dieter Bohlen

Dieter Bohlen ist um kein Wort verlegen. Bei DSDS nahm er kaum ein Blatt vor den Mund. Wegen einer Unannehmlichkeit wettert der Ex-Juror nun auf Instagram.

Hamburg - Warten kann schon nervig sein. Untätig in der Gegend herumstehen genauso. Das zumindest scheint auch Dieter Bohlen so zu empfinden, denn auf Instagram gibt der legendäre DSDS-Juror gerade unmissverständlich zu verstehen, wie sehr er vor allem Staus hasst.

DSDS-Legende Dieter Bohlen steht im Stau und macht seinem Ärger auf Instagram Luft

Unter die Instagramer gegangen, das ist Dieter Bohlen ja bereits vor einiger Zeit. Tatsächlich scheint er bereits großen Gefallen an der Social-Media-Plattform gefunden zu haben, da man dort bekanntlich alles Mögliche mit seinen Fans teilen kann. Das tut der Pop-Titan nun zumindest auch mit einem besonders nervigen Erlebnis, das er gerade in Deutschlands Norden machen musste.

„Leute, wer nichts zu tun hat, der soll man nach Hamburg kommen! Man steht hier jeden Tag anderthalb Stunden im Stau“, schimpft Dieter Bohlen in einem Video auf Instagram und wiederholt sich in seinem Kommentar dazu mit den unmissverständlichen Worten „Ich hasse Stau“. In seiner Rage tobt der Pop-Titan zugleich weiter: „Da sind tausende von Leuten, die das koordinieren, mit tausenden Computern und wer weiß was - die kriegen nichts gebacken, nichts, nichts!“

Seine Fans können Dieter Bohlens Stau-Wut auf Instagram nachfühlen

Sogar sein Auto sei bereits ausgegangen, weil es offenbar ebenfalls nicht mehr wolle, fügt Dieter Bohlen erbost hinzu, bevor er wütend seinen Mittelfinger in die Kamera zeigt. Seine Fans zumindest scheinen die Empörung des Pop-Titans nachvollziehen zu können, auch wenn sie ihn in ihren Kommentaren ermutigen, durchzuhalten. „Aber aber, wer wird denn da gleich in die Luft gehen?“, rät ein User Dieter allerdings noch scherzhaft, die Ruhe zu bewahren.

Dass er offenbar aber schnell mal in die Luft gehen kann, das hat Dieter Bohlen aber schon während seiner Zeit bei „Deutschland sucht den Superstar“ des Öfteren unter Beweis gestellt. In der aktuellen DSDS-Jury sitzt er nun allerdings nicht mehr, dafür gastierte Sarah Engels, die von den Fans als „1000 Mal besser als Dieter Bohlen“ gefeiert wurde. Verwendete Quelle: instagram.com/dieterbohlen