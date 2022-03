Schlagerstar Anna-Carina Woitschack nicht wiederzuerkennen: Stefan Mross‘ Frau hat plötzlich rote Haare

Bestechungsversuch gegen Florian Silbereisen: Erste Infos zur neuen Traumschiff-Folge auf Mauritius

Das ZDF-Traumschiff sticht zu Ostern erneut in See. Mit dabei ist natürlich wieder Florian Silbereisen. Kapitän Max Parger wird in der neuen Folge ein unmoralisches Angebot gemacht - und das ausgerechnet vom Vater der Schiffsärztin.