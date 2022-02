Stefan Mross - alles über den Star-Trompeter

Teilen

Stefan Mross © STAR-MEDIA / IMAGO

Stefan Mross ist einer der bekanntesten deutschen Schlager-Stars. Bereits als Teenager wurde er von Moderator Karl Moik entdeckt.

Rust – Der deutsche Trompeter, Sänger und Moderator Stefan Mross kam am 26. November 1975 im oberbayerischen Traunstein zur Welt. Bereits als Kleinkind lernte Mross, Trompete zu spielen und trat im kleinen Kreis auf. Im Alter von 13 Jahren wurde er von Karl Moik auf einer Hochzeit entdeckt, wo er Trompete spielte. Die Volksmusik-Ikone war beeindruckt von Mross‘ Talent und lud ihn dazu ein, in seiner Fernsehsendung „Wie die Alten sungen“ aufzutreten. Dadurch konnte der Musiker erste TV-Erfahrung sammeln. Karl Moik wurde anschließend zu seinem Mentor. Nach dem Abitur begann Mross ein Musikstudium am Salzburger Mozarteum, das er jedoch nicht beendete, da er sich lieber auf seine bereits laufende Schlagerkarriere konzentrierte.

Stefan Mross: Sein großer Erfolg beim Grand Prix der Volksmusik

Im Juli 1989 trat Stefan Mross mit seinem Lied „Heimwehmelodie“ für Österreich beim Grand Prix der Volksmusik an. Damit konnte er sich vor seinem deutschen Mitstreiter Patrick Lindner und dessen Beitrag „Die kloane Tür zum Paradies“ durchsetzen. Mross‘ gleichnamiges Album „Heimwehmelodie“ erschien im selben Jahr und hielt sich neun Wochen lang in den deutschen Charts.

1994 nahm der Trompeter erneut am Grand Prix der Volksmusik teil. Dieses Mal ging er mit dem Song „Heilige Berge (Montagne sante)“ für Deutschland ins Rennen. Damit konnte er sich hinter Henry Arland mit Hansi und Maxi („Echo der Berge“) einen erfolgreichen zweiten Platz holen. Im Jahr darauf wollte es Mross ein drittes Mal wissen und holte zusammen mit Stefanie Hertel und ihrem gemeinsamen Song „Ein Lied für jeden Sonnenstrahl“ erneut Platz zwei. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war klar: Stefan Mross ist eine feste Größe in der Volksmusik.

Stefan Mross: Ehe und Zusammenarbeit mit Stefanie Hertel

Kennengelernt hatten sich Stefan Mross und Stefanie Hertel bereits 1991 beim Vorentscheid des Grand Prix der Volksmusik. Drei Jahre später wurde bekannt, dass sie eine Beziehung führen. Die Öffentlichkeit reagierte begeistert auf die jugendliche Liebe und krönte die beiden schnell zum ultimativen Schlager-Traumpaar. Im selben Jahr veröffentlichten Mross und Hertel ihr erstes gemeinsames Album „Weihnachten mit dir“. Außerdem traten die beiden Musiker immer öfter zusammen bei Konzerten oder im TV auf und gingen zusammen auf Tour. Der Trompeter veröffentlichte zwei weitere Alben mit seiner Partnerin: „Ein Lied für jeden Sonnenstrahl“ (1995) und „Herz an Herz“ (1999). Die zwei Stars wurden 1995 sogar zum beliebtesten Show-Paar Deutschlands gewählt.

2001 krönten Stefan Mross und Stefanie Hertel ihre Liebe mit der Geburt von Tochter Johanna. Fünf Jahre später folgte der Schritt vor den Traualtar: Das Paar heiratete erst standesamtlich in Florida, später kirchlich in Hafling in Südtirol. Nachdem das Schlager-Duo weiter regelmäßig zusammen auftrat, war der Schock der Fans umso größer, als Mross und Hertel im September 2011 ihre Trennung bekanntgaben. Insgesamt waren sie fünf Jahre lang verheiratet und siebzehn Jahre lang liiert. Als Grund für die Trennung gaben die beiden Musiker an, sich auseinandergelebt zu haben. Außerdem sei der öffentliche Druck eine zu große Belastung gewesen. In einem späteren Interview sorgte Karl Moik für Aufsehen, als er behauptete, dass die Beziehung der Volksmusik-Stars lediglich für die Medien arrangiert worden sei. Trotz Trennung blieben Stefan Mross und Stefanie Hertel weiter befreundet und kümmerten sich gemeinsam um die Erziehung ihrer Tochter.

Stefan Mross: Alben und erfolgreichste Songs

Im Laufe seiner Karriere hat Stefan Mross sage und schreibe 23 Alben veröffentlicht. 2014 brachte er anlässlich seines 25-jährigen Bühnenjubiläums die Doppel-CD „25 Jahre – Das große Jubiläumsalbum“ heraus. Darauf gab es seine 40 größten Hits zu hören, wie etwa die „Heimwehmelodie“ sowie die „Sehnsuchtsmelodie“, „Trompetenecho“, „Santo Domingo“, „La Pastorella“, „Greif zu“ und „So schön ist Volksmusik“. 2020 veröffentlichte er zusammen mit seiner Frau Anna-Carina Woitschack das Album „Stark wie zwei“, das Platz 19 der deutschen Charts erreichte.

Lesen Sie auch „Schlagerchampions“: Zuschauer nörgeln wegen Helene Fischer: „Sowas hat es doch noch nie gegeben ...“ Helene Fischer stand bei den „Schlagerchampions“ (ARD) am Samstag nicht auf der offiziellen Gästeliste. Dann verkündete Florian Silbereisen eine überraschende Zugabe. „Schlagerchampions“: Zuschauer nörgeln wegen Helene Fischer: „Sowas hat es doch noch nie gegeben ...“ „Gelogen und rufschädigend“: HadeB-Philipp teilt gegen Ex Melissa aus Das einstige Traumpaar von Hochzeit auf den ersten Blick hat sich getrennt. Doch anstatt sich für ihren Sohn zusammenzureißen, teilen Melissa und Philipp im Netz gegeneinander aus. „Gelogen und rufschädigend“: HadeB-Philipp teilt gegen Ex Melissa aus

Stefan Mross: Karriere als Moderator

Neben seiner Musikkarriere ist Stefan Mross mittlerweile auch seit vielen Jahren als Moderator bekannt. 2005 übernahm er die Moderation der Musik- und Unterhaltungssendung „Immer wieder sonntags“ im Ersten, bei der bekannte Schlagerstars sowie Newcomer der Volksmusikszene auftreten. Damit trat er in die Fußstapfen von Schauspieler Sebastian Deyle (2014) und Moderator Max Schautzer (1995 bis 2003). Die Open-Air-Show wird in den Sommermonaten live vom Europa-Park Rust gesendet. Seit 2021 werden zwölf Folgen pro Jahr ausgestrahlt.

Im Laufe seiner „Immer wieder sonntags“-Moderationskarriere widerfuhren Mross einige denkwürdige Erlebnisse. 2010 wurde er von „Verstehen Sie Spaß?“-Moderator Guido Cantz vor laufender Kamera bei der Live-Show hereingelegt. 2014 testete er im Rahmen der Show scharfe Currywurstsoßen und bekam daraufhin Atemnot und musste die Moderation abbrechen. Hinter der Bühne erlitt der Sänger einen Schwächeanfall und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Daraufhin übernahmen Marc Pirchner und Guido Cantz die Moderation der Sendung. Später stellte sich heraus, dass Mross gegen einen Bestandteil der Soße allergisch war. Außerdem sei die Hitze zu viel für seinen Kreislauf gewesen.

Für seine Leistungen als Moderator wurde Stefan Mross 2014 mit dem smago! Award in der Kategorie „Entertainer des Jahres“ ausgezeichnet.

Stefan Mross: Der „Trompeterkrieg“ macht Ärger

Der größte Skandal, in den Stefan Mross verwickelt war, ist der so genannte „Trompeterkrieg“. 1999 ging der belgische Trompeter Alexandre Malempré mit seinem Vorwurf an die Öffentlichkeit, dass Mross nicht alle Lieder selbst auf seinen Alben eingespielt habe. Stattdessen sei Malempré auf den Stücken zu hören. Der Streit der Trompeter ging sogar vor Gericht und ein Gutachter wurde damit beauftragt, die musikalischen Fähigkeiten von Mross zu bewerten. Das Urteil fiel verheerend für den Moderator aus, da sein Trompetenspiel für „stümperhaft“ und „durchschnittlich“ befunden wurde. Von seinen Kollegen wurde Mross jedoch weiterhin unterstützt. Auch seine damalige Frau Stefanie Hertel hielt zu ihm und sagte vor Gericht für ihn aus. Nach neun Jahren einigte sich Mross schließlich außergerichtlich mit Malempré.

Stefan Mross: Das große Liebesglück fand er im dritten Anlauf

Nach der Trennung von Stefanie Hertel 2011 blieb Stefan Mross nicht lange allein. Noch im selben Jahr lernte er bei den Dreharbeiten zu „Immer wieder sonntags“ die Produktionsassistentin Susanne Schmidt kennen. Die beiden wurden ein Paar und gaben einander zwei Jahre später das Jawort. 2014 wurden sie Eltern einer Tochter namens Paula, 2015 wurde ihr gemeinsamer Sohn Valentin geboren. Doch bereits drei Jahre nach der Hochzeit zerbrach auch die zweite Ehe des Schlager-Stars. Die Scheidung wurde 2019 vollzogen – zu dem Zeitpunkt war Mross bereits neu liiert.

Die aktuelle Frau an seiner Seite ist Anna-Carina Woitschack, mit der er seit April 2017 zusammen ist. Die Sängerin und Puppenspielerin wurde 2011 durch ihre Teilnahme bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt, wo sie den achten Platz belegte. Der Altersunterschied von 17 Jahren sorgte anfangs für großes mediales Interesse an der Beziehung von Mross und Woitschack. Im November 2019 machte der Entertainer seiner Freundin in der Sendung „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ einen Heiratsantrag. Die TV-Hochzeit folgte im Juni 2020. In der Show „Schlagerlovestory.2020“ gab sich das Paar vor einem Millionenpublikum das Jawort. Moderator Florian Silbereisen fungierte dabei als Trauzeuge. In späteren Interviews gaben die Stars an, auf jeden Fall eine gemeinsame Familie gründen zu wollen. Für Stefan Mross wäre es das vierte Kind.

Mit Anna-Carina Woitschack tritt der Moderator regelmäßig zusammen bei Konzerten und in TV-Shows auf. Die Musikerin bekam 2021 sogar eine eigene Rubrik bei „Immer wieder sonntags“, wo sie zusammen mit Show-Gästen leckere Gerichte zubereitete. 2020 erschien mit „Stark wie zwei“ das gemeinsame Album des Paares. Laut Mross leben die beiden Schlager-Stars mittlerweile einen Großteil des Jahres in ihrem mobilen Zuhause, einem Luxus-Wohnmobil, mit dem sie durch Deutschland touren.