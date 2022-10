Scheidung und Baby-Jubel? Stefan Mross wegen falscher Berichterstattung sprachlos

Das Schlager-Traumpaar Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack soll derzeit eine Ehekrise durchmachen. Manche Medienberichte gehen allerdings zu weit. (Fotomontage) © IMAGO/Future Image & Facebook/Stefan Mross

Das Schlager-Traumpaar Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack soll derzeit eine Ehekrise durchmachen. Manche Medienberichte gehen allerdings zu weit.

In den letzten Wochen überschlugen sich die Medienberichte über Stefan Mross (46) und seine Frau Anna-Carina Woitschack (29) förmlich. Immer wieder wurde über eine angebliche Ehekrise des Schlager-Traumpaars spekuliert. Die Bild-Zeitung berichtete, dass die beiden Sänger für die Aufzeichnung der Jubiläumsshow von Florian Silbereisen (41) „auf ausdrücklichen Wunsch hin“ in getrennten Hotelzimmern übernachteten. Normalerweise waren Stefan und Anna-Carina mit ihrem Luxuswohnwagen unterwegs, in dem sie sich eigenen Angaben zufolge wohler als in einem Hotel fühlten. Umso verdächtiger waren natürlich die Insider-Aussagen.

Das ist jedoch nicht alles: Den Berichten zufolge hat die ehemalige DSDS-Kandidatin bereits einen neuen Partner und will bald aus dem gemeinsamen Haus ausziehen. Laut Stefan Mross stimmt das alles so jedoch nicht. In einem Facebook-Statement stellte er klar, dass an diesen Gerüchten nichts dran ist. „Wie ihr vielleicht aus den Medien entnehmen könnt, gibt es derzeit viele Schlagzeilen rund um unser Privatleben. Bisher konnten wir damit umgehen, da dies nun mal zu unserem ‚öffentlichen‘ Leben dazugehört“, schrieb der Trompeter. „Nun aber bitte ich zu respektieren, dass gewisse Unwahrheiten klargestellt werden müssen. Zur Behauptung ‚Anna-Carina hätte einen anderen‘ stelle ich klar, dass dies nicht der Wahrheit entspricht.“

Stefan Mross stellt klar, dass Anna-Carina keinen neuen Mann an ihrer Seite hat. © Andreas Weihs/Imago

Stefan Mross: Diese wilden Spekulationen gehen zu weit

Ob Stefan Mross damit den Scheidungs-Gerüchten einen Riegel vorschiebt? Das erscheint wenig wahrscheinlich. Auf seinem Account teilte der Schlagerstar weitere absurde Schlagzeilen über seine Ehe. Auf dem Titelblatt von zwei verschiedenen Zeitschriften sind völlig entgegensetzte Überschriften über das Paar zu lesen. Zum einen heißt es: „Letzter Ausweg Scheidung! Jetzt ist Anna-Carina zu weit gegangen“. Eine andere Publikation wiederum dichtet dem Schlagerpaar Nachwuchs an und verkündet: „Baby-Jubel nach der schlimmen Ehe-Krise“.

Bei diesen Behauptungen kann man natürlich nur den Kopf schütteln. Stefan Mross selbst versucht, die Sache mit Humor zu nehmen. „Was soll man dazu sagen…“, kommentierte er die Gerüchte und fügte drei Lach-Smileys hinzu. Auch Claudia Jung (58) schlug sich auf die Seite ihres Schlagerkollegen und schrieb belustigt: „Das Eine schließt das Andere offensichtlich nicht aus.“ Die Fans zeigten sich dagegen deutlich empörter. „Ich finde das furchtbar, wie man in den Zeitschriften auseinander genommen wird“, ärgerte sich eine Userin. Dem stimmte eine weitere zu: „Das geht wirklich zu weit.“

