Stefan Mross‘ Flirt Kate Merlan bei neuer Staffel „Prominent getrennt“ dabei

Die Verflossenen-Show „Prominent getrennt“ geht in eine neue Runde. Unter anderem ist auch Mross-Flirt Kate Merlan mit dabei.

2023 soll die neue Staffel von „Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen“ auf RTL ausgestrahlt werden. Die Dreharbeiten zur Show haben nun in Kapstadt begonnen. Nachdem in der ersten Staffel der einstige „Bachelorette“-Kandidat Serkan Yavuz (29) oder die „Temptation Island“-Schönheit Michelle Daniaux (21) antraten, wurde für die 2023er-Ausgabe unter anderem das Ex-„Temptation Island“-Paar Gloria (28) und Nikola Glumac (25) bestätigt.

Und so funktioniert das Format: Acht prominente Paare, die sich getrennt haben, ziehen in eine Villa in Südafrika. Sie müssen sich als Spielpartner beweisen und zusammenarbeiten, wenn sie eine Chance auf den Gewinn von satten 100.000 Euro erhalten wollen. Dabei bleibt es natürlich nicht aus, dass die Emotionen hochkochen, das ein oder andere Hühnchen gerupft wird oder alte Gefühle wieder aufflackern.

Kate Merlan und ihr Verflossener kämpfen um die 100.000 Euro

Auch die TV-Bekanntheit Kate Merlan (35) und ihr Noch-Ehemann Jakub Jarecki (27) sind dieses Mal in der Villa mit dabei und werden versuchen, den großen Geldpreis zu erspielen. Die Trennung der beiden dürfte noch relativ frisch sein, denn Kate hatte diese im September diesen Jahres erst bekannt gegeben. Der tätowierte Reality-Star hatte unter anderem durch ihre romantischen Verbindungen zu Stars wie Schlagersänger Nino de Angelo (58) oder Ex-„Caught in the Act“-Sänger Benjamin Boyce (54) auf sich aufmerksam gemacht.

Schwebt Stefan Mross nach der Trennung von Anna-Carina Woitschack im neuen Liebesglück? Auf Instagram zeigte sich der Schlagerstar zusammen mit TV-Sternchen Kate Merlan bei einem gemeinsamen Termin beim Chiropraktiker. © Screenshot/Instagram/katemerlan (Fotomontage)

Die Liste an Reality-Formaten, an denen die 35-Jährige aufgetreten ist, ist beachtlich. Von „mieten, kaufen, wohnen“ über „Das perfekte Dinner“ bis zum „Sommerhaus der Stars“ hat Kate schon so einiges mitgenommen. Momentan brodelt die Gerüchteküche um Kate sehr, weil sie vor Kurzem mit Schlagerstar Stefan Mross (46) in Verbindung gebracht wurde. Ob die beiden aber wirklich anbandeln oder sich ihre Wege rein beruflich kreuzten, ist bislang nicht ganz klar.