Neue Musik ohne Anna-Carina Woitschack: Stefan Mross ist wieder im Studio

Stefan Mross hat News. Auf Facebook teilt er nun Bilder aus dem Aufnahmestudio ohne Anna-Carina Woitschack. Gibt es nach dem Liebes-Aus nun ein neues Solo-Album?

Unterwössen – Stefan Mross (47) überrascht mit einem Foto aus dem Aufnahmestudio. Sind neue Hits zu erwarten? Laut einem aktuellen Facebook-Beitrag ist die Antwort: Ja. Das Bild kommentiert er mit: „Liebe Grüße aus dem Studio … mit bald ganz vielen Neuigkeiten“. Widmet sich der „Immer wider sonntags“-Moderator nach der Trennung von Anna-Carina Woitschack (31) nun also wieder Solo-Musik?

Stefan Mross arbeitet an erster neuer Solo-Musik seit Trennung von Anna-Carina Woitschack

Fest stehen dürfte, dass Stefan Mross‘ neue Songs ohne seine Ex-Partnerin Anna-Carina Woitschack (31) auskommen müssen. Denn seit einem Jahr sind die Schlagerstars nun offiziell getrennt. Am 11. November 2022 kam ein gemeinsames Trennungs-Statement auf Instagram. Seither sieht man das ehemalige Schlager-Pärchen nur noch selten gemeinsam in der Öffentlichkeit. Trotz ihres Rosenkriegs stehen die beiden am 25. November aber auf der Gästeliste von Andy Borgs „Schlager-Spaß“.

Fans des Schlagersängers freuen aber dennoch über die neue Musik. In den Kommentaren wünschen sie ihm viel Erfolg und zeigen ihre Vorfreude: „Wünsche Dir, viel Erfolg, Stefan!“, schreibt etwa ein User. Ein anderer Fan meint: „Neues Album wäre toll“. Doch ob Musik-Single oder ein ganzes Album, die Fangemeinschaft freut sich über beides. Zunächst heißt es jedoch erstmal abwarten.

Die Frauen im Leben von Stefan Mross

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross galten sechs Jahre lang als Traumpaar der Schlager-Welt. Zuvor war Mross mit Stefanie Hertel (44) verheiratet. Zusammen haben sie eine Tochter, Johanna Mross (21). Von 2013 bis 2016 war der Schlagerstar mit der Produktionsassistentin Susanne Schmidt liiert. Aus dieser Beziehung stammen eine weitere Tochter und ein Sohn. Aktuell schwebt der 47-jährige mit Eva Luginger (35) auf Wolke Sieben.

Im Oktober wurde Stefan Mross‘ Tochter Johanna 21. Mit seinem etwas sonderbaren Geschenk sorgte der Schlagerstar bei der jungen Frau aber für ziemliche Verwirrung. Verwendete Quellen: Facebook