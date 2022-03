„Weitere Karten freigegeben“: Stefan Mross freut sich über zusätzliche Plätze bei „Immer wieder sonntags“

Glück für Stefan Mross: „Immer wieder sonntags“ bekommt ein erhöhtes Ticketkontingent (Fotomontage) © Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Endlich können wieder mehr Menschen bei „Immer wieder sonntags“ dabei sein! Wie Moderator Stefan Mross auf Facebook verrät, sind wieder Karten für die nächste Ausgabe erhältlich.

Rust - „Immer wieder sonntags“ ist eine feste Institution im deutschen Fernsehen. Die Sendung bringt regelmäßig das Who-is-who der Schlagerszene auf die Bühne, mit Moderator Stefan Mross (46) und dessen Ehefrau Anna-Carina Woitschack (29) hat der zuständige Sender ARD außerdem ein unschlagbares Team als Gastgeber der Show gewinnen können. Lange Zeit machte die Corona-Pandemie aber auch den Macher von „Immer wieder sonntags“ zu schaffen. Aufgrund der Infektionsgefahr konnte nur wenige Zuschauer bei der Live-Sendung im Publikum sitzen.

Jetzt haben sich die Verantwortlichen des Produktionsortes Europa-Park Rust allerdings ein Herz gefasst, wie Mross auf seinem offiziellen Facebook-Account verkündet. Die sinkenden Corona-Zahlen und das wärmere Wetter stimmen die Macher der Show offenbar optimistisch, denn wie der Volksmusiker in seinem Beitrag schreibt, sind weitere Karten für die nächste Ausgabe von „Immer wieder sonntags“ zu haben.

Endlich können Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack wieder mehr Zuschauer begrüßen

„Liebe Fans“, schreibt Stefan Mross auf Social Media, „Das Karten Kontingent wurde wieder optimistisch nach oben geschraubt. Der hat weitere Karten freigegeben.“ Für den Ex von Stefanie Hertel (42) ist das ganz klar ein Grund zur Vorfreude. „Also freuen wir uns alle auf einen fantastischen Sommer“, beendet er seinen Facebook-Beitrag.

Die „Immer wieder sonntags“-Begeisterten freuen sich in den Kommentaren über die neue Ticketoption. Doch eine Frage stellen viele: Wer wird in der nächsten Ausgabe der Show auf der Bühne stehen? Bisher ist noch nicht bekannt, welche Schlagerstars bei Mross zu Gast sein werden. Doch wenn man die letzten Gästelisten der Sendung anschaut, dürfen sich Fans sicherlich auf so einige hochkarätige Gesangseinlagen freuen.