Stefan Mross machte einst erschreckende Alkohol-Beichte: Anna-Carina Woitschack rettete ihn

Von: Matthias Kernstock

Carina Woitschacks Ehemann Stefan Mross machte einst eine erschreckende Beichte: Er tröstete sich mit Alkohol in dunklen Zeiten. Beinahe wäre alles für den Schlagerstar zusammen gebrochen, aber damals rettete ihn seine Verlobte Carina.

München - „Liebe Leser, dieser Artikel stammt aus 2020 und ist veraltet. Wegen der großen Nachfrage zu Mross und Woitschack nach der Trennung haben wir ihn bei Facebook erneut geteilt.“ Stefan Mroos (44) ist seit seiner Kindheit ein Schlagerstar. Gute Laune und ein Stück der heilen Welt bringt der gebürtige Oberbayer seinen Fans nach Hause. Zuletzt lebte der fröhliche Moderator von "Immer wieder Sonntags" mit seiner Verlobten Anna-Carina Woitschack (27) in einem Wohnmobil auf dem Gelände des Europapark Rust, wo die Sendung aufgezeichnet wird.

Es gab auch eine Zeit in Stefan Mroos Leben, die nicht so heiter war. Der Schlagersänger berichtet über seine dunklen Stunden und wie Alkohol ihn in ein tiefes Loch stürzen ließ.

Schlager: Stefan Mroos fand seinen Tröster im Alkohol

Als sich das Traumpaar Stefanie Hertel (40) und Stefan Mroos 2011 trennte, war für viele Schlagerfreunde das Entsetzen groß. Die beiden verkörperten mit ihrer kleinen Tochter das Bild einer perfekten Familie. Es folgte eine zweite Ehe für den Volksmusiker. mit Susanne Schmidt, aus der eine Tochter und ein Sohn hervorgingen.

Nach nur drei Jahren war es schon wieder vorbei mit der Beziehung. Doch als Schlagerstar verkauft man ein glückliches Bild von sich selbst. Das liegt Stefan Mroos, seit dem er 13 Jahre alt ist und auf der Bühne steht, im Blut. Einfach ist es nicht, das heitere Bild aufrechtzuerhalten, wenn es der Seele nicht gut geht. Zu der Zeit fand Stefan Mroos einen Tröster im Alkohol.

Schlager: Alleine wäre Stefan Mroos aus dem Tief nicht herausgekommen

In dieser Krise konnte sich der Trompeter selbst nicht leiden. "Wenn mein Vater mich so erlebt hätte, hätte er mir erst einmal eine Ohrfeige verpasst", gibt Stefan Mroos gegenüber bunte.de zu. Seine Rettung in dieser schweren Zeit war Anna-Carina Woitschack. Die gebürtige Niedersächsin stammt aus einer Puppenspieler-Familie, die seit 300 Jahren diese Kunstform betreibt.

2011 nahm sie an der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" teil und erreichte den achten Platz in den Mottoshows. Die große Wendung kam mit ihrem Auftritt als Puppenspielerin in der Sendung "Immer wieder Sonntags". Dort trafen sich die Künstlerin und der Schlager-Musiker zum ersten Mal.

Schlager: Anna-Carina Woitschack ist für ihren Verlobten ein Engel

Die taffe Sängerin ließ sich nicht von der Krise, in der sich Stefan Mroos zu der Zeit befand, abhalten. Anna-Carina Woitschack half ihm aus diesem Tief und brachte dem Moderator die Lebensfreude zurück. "Ich trank und rauchte zu viel, war gesundheitlich angeschlagen. Diese Zeit ist dank Anna-Carina vorbei", berichtet Stefan Mroos dankbar gala.de. Sein Kartenhaus sei kurz vor dem Einstürzen gewesen, bevor die 27-Jährige in sein Leben trat.

Anna-Carina Woitschack ist sein Engel, sagt der Musiker. Seine Partnerin hat ihm die Augen geöffnet. Somit hat er in seiner Verlobten seinen besten Freund gefunden, schwärmt der Volksmusiker. Zusammen wollen sie ihr Leben genießen und voll durchstarten. Im Sommer 2020 werden sie ihr erstes Duett veröffentlichen und im Herbst ist sogar eine Tour der beiden geplant. Trotz des strikten Terminplans wollen die Schlagerstars aber auch einen Zeitpunkt für ihre Traumhochzeit finden.