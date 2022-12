„Werde mich immer vor sie stellen“: Stefan Mross will keinen Rosenkrieg mit Anna-Carina Woitschack

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross gehen getrennte Wege. © Imago

Zwischen Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack soll kein böses Blut fließen. Der Moderator spricht stattdessen noch immer in den höchsten Tönen von seiner Ex.

Traunstein – Stefan Mross (47) hält auch nach der Trennung zu seiner Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack (30) und hat rührende Worte für die einstige DSDS-Kandidatin übrig. Und das obwohl die 30-Jährige bereits einen neuen Mann an ihrer Seite weiß. Mitte November gab das Schlager-Traumpaar die Trennung nach zwei Jahren Ehe bekannt und brach so nicht nur einander das Herz, sondern auch etlichen Fans. Nur wenige Tage später wurde die Schönheit bereits mit einem anderen Mann kuschelnd an einer Tankstelle gesichtet. Autsch!

„Ja, daran habe ich zu knabbern, das hat mich tief getroffen“, erklärt der „Immer wieder sonntags“-Gastgeber jetzt ehrlich in einem Interview mit „Woche der Frau“. Dennoch soll zwischen dem Ex-Paar kein böses Blut fließen. Mross sehe keinen Grund für einen öffentlichen Rosenkrieg – zu viel hält er von seiner schönen Ex-Frau und der gemeinsamen Zeit. „Wir haben eine superschöne Zeit gehabt. Anna ist eine tolle Frau und große Künstlerin. Ich werde mich immer vor sie stellen“, lauten die starken Worte des 47-Jährigen im Interview.

Stefan Mross: „Ich bin ein Kämpfer“

Bei einer Schlammschlacht gäbe es nur Verlierer, erklärt Stefan weiter und dazu zählt der dreifache Vater nicht. Durch die aktuell schwere Zeit schafft er es erhobenen Hauptes und es gehe ihm wirklich sehr gut. „Ich bin ein Kämpfer. Ich habe mich immer durchgekämpft, von Anfang an“. Und das beweist der Moderator mit diesen respektvollen Worten über Woitschack abermals, obwohl sich diese bereits einer neuen Liebe widmet.

Die Tatsache, dass Anna-Carina so schnell nach dem Liebes-Aus mit Stefan bereits einen neuen Freund hat, wirft Fragen auf. War Daniel B. aus Linz, Österreich der Grund für den Beziehungsbruch des Schlager-Traumpaares? Die Sängerin beteuert, dass der österreichische Manager und sie erst nach der Trennung zueinanderfanden. Gegenüber Bild findet die Blondine klare Worte und unterbindet somit Spekulationen: „Daniel und ich lernten uns Mitte November kennen, nach der Trennung, deshalb muss ich das nicht mit Stefan besprechen. Genauso wie er nicht mit mir über solche Dinge spricht“.