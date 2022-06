Zu „Immer wieder sonntags“-Start: Stefan Mross bekommt eigene Radiosendung zur ARD-Show

Stefan Mross bekommt eine weitere Radioshow © Guenter Hofer/SchwabenPress via www.imago-images.de

Es gibt was auf die Ohren! Stefan Mross startet mit einer neuen Schlagershow im Radio durch, die auf die neuen „Immer wieder sonntags“-Folgen einstimmen soll.

Alle Fans von „Immer wieder sonntags“ haben gleich doppelten Grund zur Freude: Nicht nur geht die Musik- und Unterhaltungsshow am kommenden Sonntag (12. Juni) in eine neue Runde, darüber hinaus präsentiert Stefan Mross (46) ab dieser Woche ein zusätzliches Format. Dabei handelt es sich um die Radioshow „Live zu Gast bei Stefan Mross - Was geht bei ‚Immer wieder sonntags‘“, die jeden Samstag von 9 bis 10 Uhr beim Sender Radio Schlagerparadies läuft.

Inhaltlich steht das neue Format ganz im Zeichen der TV-Sendung, sprich der Moderator wird den Hörern bereits vorab erste Details zur jeweiligen Ausgabe erzählen. Highlights der live ausgestrahlten Folgen sind Gespräche mit prominenten Gästen, die am nächsten Tag bei „Immer wieder sonntags“ auftreten. „Lasst euch überraschen“, kündigte Radio Schlagerparadies verheißungsvoll in einem Facebook-Post an. Programmdirektor Frank Brach wiederum schwärmte in den höchsten Tönen von der Zusammenarbeit mit Stefan Mross: „Wir freuen uns sehr, einen solch routinierten und sympathischen Kollegen im Team begrüßen zu können.“

Stefan Mross moderiert bereits eine andere Radiosendung

Tatsächlich hat Stefan Mross bereits reichlich Radio-Erfahrung: Seit November 2020 präsentiert er zusammen mit seiner Frau Anna-Carina Woitschack (29) die Sendung „Immer wieder samstags“ beim konkurrierenden Sender Schlager Radio. 2021 wurde das Format von der neuen Show „Schlager Radio Wunschbox“ abgelöst, die jeden Montag von 20 bis 22 Uhr zu hören ist.

Erstmals moderiert ein Schlagerstar also unterschiedliche Sendungen auf zwei verschiedenen Radiosendern. Gesendet wird das neue Format übrigens direkt vom Europa-Park Rust. Dort wurde nämlich für den Trompeter ein eigenes Radiostudio aufgebaut, in dem er seiner Kreativität freien Lauf lassen kann.

Sicher wird Stefan Mross auch des Öfteren seine Partnerin Anna-Carina Woitschack in der neuen Show begrüßen. Schließlich hat das Traumpaar beim Schlager Radio bereits bewiesen, wie gut es als Duo funktioniert. Die „Mach das nochmal mit mir“-Interpretin hatte der Musiker 2016 bei „Immer wieder sonntags“ kennengelernt. Vier Jahre später folgte in der Show „Schlagerlovestory.2020“ die romantische Traumhochzeit, bei der Florian Silbereisen (40) als Trauzeuge fungierte.