Richter fällt Urteil zum Mord an Tante & Cousine des TV-Stars Stefan Mross

Von: Teresa Winter

Im Mai 2021 erschoss Gottfried O. Stefan Mross Tante und Cousine. Nun wurde er in Salzburg zu lebenslanger Haft verurteilt.

Salzburg - Nach nur einer Stunde Beratungszeit verkündete Richter Philipp Grosser am Donnerstagmittag (28. Juli) das Urteil vor dem Landgericht Salzburg: lebenslange Haft in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher für Gottfried O. (52), den Killer, der die Familie von Volksmusik-Star Stefan Mross (46) zerstörte! Außerdem muss der Privatdetektiv mehr als 90.000 Euro an die Hinterbliebenen bezahlen.

Stefan Mross: Das geschah vor einem Jahr mit seiner Familie

Es war am 5. Mai 2021, als Gottfried O. Stefan Mross’ Tante ­Ingrid B. († 76) und deren Tochter Helga B. († 50) in ihrem Haus im österreichischen Wals-Siezenheim erschoss. Aus Liebe. „Ich möchte der Familie sagen, dass es mir sehr leidtut, was ich gemacht habe“, entschuldigte sich der Angeklagte nach dem dreitägigen Gerichtsprozess.

Bereits einige Tage zuvor gestand er die schreckliche Tat. „Ich bekenne mich schuldig, Helga ­Maria B. und Ingrid umgebracht zu haben“, sagte er da. Gottfried O. beteuerte bis zuletzt, in einer Liebesbeziehung mit Helga B. gewesen zu sein. Ihr Bruder Robert und ihre Mutter Ingrid seien gegen diese Liebe gewesen, hätten ihn ständig beleidigt. Das glaubten die acht Geschworenen aber nicht. „Vielmehr war es so, wie er in einer Sprachnachricht an seine Ex kurz nach der Tat schilderte: Da sagte er, gestern habe sie ihn noch geküsst, heute nicht mal mehr mit ihm gesprochen, er fühle sich verarscht“, zitierte Richter Grosser. Staatsanwältin Elena Haslinger stimmte ihm zu. Für sie war die Rache eiskalt geplant.

Stefan Mross: Psychische Störung des Täters wird regelmäßig überprüft

Weil das Gericht ihn auch weiterhin als eine Gefahr für die Allgemeinheit sehe, könne er nicht automatisch nach 25 Jahren Haft, wie es in Österreich normalerweise üblich ist, entlassen werden, so Richter Grosser weiter. Ein Gutachter müsse regelmäßig prüfen, ob seine sadistisch-narzisstische Persönlichkeitsstörung anhalte. Die Familienangehörigen der Opfer reagierten erleichtert auf die lebenslange Haftstrafe, wollten sich aber nicht weiter äußern. Gottfried O. selbst hofft nun auf eine Therapie, „um in eine gute Richtung zu kommen“.

Der TV-Star selbst fiel zuletzt wegen Krankheit bei „Immer wieder sonntags“ aus.