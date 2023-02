„Bin gerade etwas emotional“: Stefan Mross schwelgt am Dachboden seiner Eltern in Erinnerungen

Stefan Mross kann auf eine erfolgreiche Karriere als Volks- und Schlagermusiker zurückblicken. Ein Besuch bei seinen Eltern ließ ihn jetzt so richtig nostalgisch werden.

Traunstein – Seit seiner frühen Jugend ist Stefan Mross (47) erfolgreich als Volksmusiker und Trompeter unterwegs. Schon als 13-Jähriger wurde der gebürtige Bayer von Schlagerlegende Karl Moik (†76) auf einer Hochzeit entdeckt und fortan in seinen musikalischen Bestrebungen gefördert. Dass er bereits in so jungen Jahren große Erfolge feiern durfte, ist für Mross selbst oft schier unfassbar.

Während eines Besuchs in seiner Heimatstadt Traunstein stöberte der „Immer wieder sonntags“-Moderator jetzt auf dem Dachboden seiner Eltern in Erinnerungen. Was er dort finden durfte, machte Mross verständlicherweise ziemlich emotional. In einem Video auf seinem offiziellen Facebook-Account gab Stefan Mross seinen Fans einen Einblick in seine beeindruckende Sammlung.

„Einzigartige Erinnerungen… Bitte anschauen!“ schrieb der Mittvierziger zu dem nostalgischen Beitrag. Im Clip führt Mross seine Zuschauer durch den Dachboden seines Elternhauses, wo zahlreiche Plakate, Tourtickets, sowie Schallplatten und Kassetten seiner Musikaufnahmen gelagert sind. Konfrontiert mit den einzelnen Stationen seiner langjährigen Karriere, lässt der Entertainer seinen Gefühlen im Video freien Lauf.

Stefan Mross ist überwältigt von den Entdeckungen auf dem Dachboden seiner Eltern

„Ja, ich bin gerade etwas emotional. Ich schwelge gerade in Erinnerungen“, beginnt Stefan Mross das Video auf seinem offiziellen Facebook-Account, „ich bin hier gerade in meinem Dachboden meines Elternhauses in Traunstein, bei meiner lieben Mama. Und ich habe wunderschöne Raritäten gefunden, wie man hier sieht. Plakate, noch von 1989, mein erstes Tourplakat vom Musikantenexpress hier oben. Dann haben wir hier das von meinem allerersten Fernsehauftritt im Musikantenstadl in Seefeld am 06.04.1989.“

Während der Führung findet Mross außerdem seine ersten Autogrammkarten, sowie seine erste Schallplatte und die erste Kassette, die er jemals veröffentlichte. Für seine Fans ist der Einblick in das Privatleben ihres Idols ein einzigartiger Moment, doch insbesondere Stefan Mross selbst scheint gerührt von den zahlreichen Erinnerungen, die ihn seine Karriere Revue passieren lassen. Dass er bereits so früh große Erfolge feiern durfte, kann der Volksmusik-Star heute selbst kaum glauben. Über seinen ersten TV-Auftritt sagt er im Clip weiter: „Das war nicht nur mein erster Musikantenstadl, sondern auch mein allererster Fernsehauftritt — 1989 — unfassbar.“