Wende bei Schlagertrennung: Anna-Carina Woitschack deutet an, dass sie von Stefan Mross verlassen wurde

Von: Matthias Kernstock

Nach der Schlagertrennung des Jahres scheint sich das Blatt zu wenden: Anna-Carina Woitschack deutet nun an, dass sie von „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross verlassen wurde.

Traunstein - Es zerreißt Million Schlagerfans das Herz, was beinahe täglich in den Medien über das einstige Schlagertraumpaar zu lesen ist. Nach der Bekanntgabe der Trennung am 11. November 2022 sah alles danach aus, als hätte Anna-Carina keine Kraft mehr gehabt, die bereits tief in der Krise steckende Ehe mit Stefan Mross fortzuführen.

Stefan Mross trägt Ehering bei gemeinsamem Auftritt, Anna-Carina nicht

Die Trennung ging scheinbar von der DSDS-Kandidatin aus. Auch bei einem gemeinsamen Auftritt in Essen am vergangenen Wochenende deutete vieles darauf hin, dass Stefan Mross verlassen wurde. Die Schlagersängerin hatte ihren Ehering bereits abgenommen, während Stefan Mross noch mit Ehering auf der Bühne stand.

Während sich Anna-Carina Woitschack zurückzieht und Halt bei Freunden und Familie sucht, lässt es Stefan Mross derzeit ordentlich krachen. Gemeinsam mit „Wetten, dass..?“-Legende Wolfgang Lippert zeigte sich der Trompeter seinen Fans jüngst beim Feiern - ebenfalls ohne Ehering.

Anna Carina Woitschack deutet an, dass sie von Stefan Mross verlassen wurde: „Nicht bitten, zu bleiben“

Am Donnerstag (24. November 2022) schickte ein gut gelaunter Stefan Mross Grüße an seine Fans. Der Moderator von „Immer wieder sonntags“ reist gerade mit seinen Fans durch Afrika im Rahmen der „Schlagerfanreise“. Eigentlich sollte auch seine Ehefrau Anna-Carina Woitschack an seiner Seite auftreten. Doch die 30-Jährige scheint deutlich mehr an der Trennung zu leiden, als ihr Ex. Nun deutet ein aktuelles Quote der Schlagersängerin sogar darauf hin, dass sie von ihm verlassen wurde.

Anna-Carina Woitschack postete bei Instagram nachdenkliche Worte. © Instagram

In ihrer Instagramstory postete die Ex-Freundin von Marco Lombardi: „Und wer gehen will, kann ruhig gehen. Die richtigen Menschen musst Du nicht darum bitten, zu bleiben.“ Diese Worte klingen danach, als wäre ein wichtiger Mensch in ihrem Leben gegangen. Könnte es Stefan Mross sein? Hat er sie verlassen, obowohl sie die Ehe retten wollte?

Verdächtige Bilder: Stefan Mross zeigt sich privat mit TV-Star Kate Merlan

Für die Schlagerfans bleiben viele quälende Fragen weiterhin offen. Im Netz zeigt sich der Sänger sogar an der Seite einer neuen Frau. Denn Reality-Sternchen Kate Merlan teilte Bilder mit dem Musiker. Verwendete Quellen: Instagram Anna-Carina Woitschack, Facebook Stefan Mross