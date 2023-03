Radikale Veränderung: Stefanie Heinzmann hat nun grüne Haare und Augenbrauen

Stefanie Heinzmann war im Fernsehen zuletzt mit blonder Kurzhaarfrisur zu sehen. Jetzt unterzog sich die Sängerin einer Typveränderung.

Emmen, Schweiz – Stefanie Heinzmann (34) hat im Laufe ihrer Karriere schon so einige Umstylings mitgemacht. Ihre ersten TV-Auftritte absolvierte die Schweizer Popsängerin noch mit einer langen, dunkelblonden Mähne. In den darauffolgenden Jahren wurde ihre Frisur jedoch immer kürzer und vor allen Dingen bunter. Jetzt überraschte Stefanie Heinzmann ihre Fans in den sozialen Netzwerken mit einer radikalen Typveränderung. Und die kann sich sehen lassen!

In der Schweizer TV-Show „StadtLandTalent“ war die Musikerin an der Seite ihrer Kollegen Luca Hänni (28) und Jonny Fischer (43) zu sehen. Auf Instagram veröffentlichte Stefanie einige Schnappschüsse der Aufzeichnung. Und auf den Fotos ist klar zu erkennen: Von ihrer raspelkurzen blonden Frisur hat die Mittdreißigerin sich vor kurzem verabschiedet. Stattdessen erstrahlen Stefanies kurze Haare jetzt in einem giftigen Grün. Besonders auffällig: Auch ihre Augenbrauen hat die Soulsängerin grün gefärbt.

Stefanie Heinzmann überrascht bei einem TV-Auftritt mit grünen Haaren und Augenbrauen

Bei Stefanie Heinzmanns Fans auf Social Media scheint der neue giftgrüne Look ziemlich gut anzukommen. In den Kommentarspalten der Beiträge finden sich zahllose grüne Herz-Emojis, mit denen Follower der Sängerin ihre Begeisterung mitteilen. Ein User kommentiert Stefanies Typveränderung mit den Worten: „Mega Frisur! Steht dir unglaublich gut!“ Ein weiterer findet: „Steht dir mega! Siehst cool aus!“

Dass Stefanie Heinzmann nicht davor zurückschreckt, aufzufallen, beweist sie außerdem mit ihrem Outfit. Passend zur grünen Frisur trägt sie ein farblich abgestimmtes Kleid, dass den besonderen Look abrundet. Ganz allein hat der TV-Star sein Auftreten allerdings nicht inszeniert. In einem der Beiträge zu ihrem neuen Aussehen bedankt sich Stefanie Heinzmann bei ihrem Stylisten, mit dessen Hilfe sie sich auf den großen Abend im Schweizer Fernsehen vorbereitete.