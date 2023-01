Stefanie Hertel am Samstag beim Schlager-Spaß mit Andy Borg und bei Musi parallel im TV

Stefanie hertel und Andy Borg gemeinsam im TV. © Guenter Hofer/SchwabenPress

Die Entscheidung wird schwer werden: Sollen die Fans von Stefanie Hertel am Samstag bei Andy Borgs „Schlager-Spaß“ oder doch lieber bei „Wenn die Musi spielt“ einschalten?

Für die Fans von Stefanie Hertel (43) wird es am 21. Januar zwei TV-Schmankerl geben. Vielleicht bedeutet es für viele Zuschauer aber auch nur, dass sie die Qual der Wahl haben werden. Mit „Wenn die Musi spielt – Winter Open Air“ und „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ werden an besagtem Samstag nämlich gleich zwei große Schlagersendungen zeitgleich ausgestrahlt, in denen Stefanie Hertel auftritt.

Das Winter Open Air der „Musi“ im Kärnten Bad Kleinkirchheim wird vom ORF live übertragen und auch vom MDR ausgestrahlt. Für das hochkarätige Schlager-Event wird die Schlagersängerin als Moderatorin auf der Bühne stehen. Mit ihr begleitet zum ersten Mal auch der österreichische Fernseh-Moderator und Schlagersänger Marco Ventre durch die Sendung. Als Gäste sind Ross Antony, Nik P., Die Draufgänger und viele andere angekündigt.

Der 49. Schlager-Spaß kommt nach dem 50.

Auch wenn die Jubiläumssendung zum 50. „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ schon gesendet wurde, steht die Ausstrahlung der 49. Ausgabe noch aus. Zeitgleich zur „Musi“ wird diese Show im SWR gesendet werden. Und auch für dieses TV-Event dürfen sich ihre Fans auf Stefanie Hertel freuen. Die Sängerin wird hier gemeinsam mit ihrem Vater Eberhard Hertel (84), aber auch mit ihrer DirndlRockBand auf der Bühne stehen.