Stefanie Hertel bekommt neuen Mann an ihrer Seite für „Wenn die Musi spielt“

„Wenn die Musi“ spielt, muss sich jetzt von Urgestein Arnul Prasch verabschieden. An der Seite von Stefanie Hertel wird es bald einen neuen Mann geben, denn Schlagersänger Marco Ventre wird ab Januar übernehmen.

Bad Kleinkirchenheim - Die Fans von Arnul Prasch müssen jetzt einen kleinen Rückschlag einstecken. Nach 27 Jahren hört er auf, das Format „Wenn die Musi spielt“ zu moderieren. Doch es gibt keinen Grund gleich den Kopf in den Sand zu stecken, denn der Moderator bleibt dem ORF weiterhin erhalten. Ab 2023 wird er sich auf andere Radio- und TV-Formate konzentrieren. In der ORF-Presseerklärung verabschiedet sich Prasch mit den Worten: „Es fällt mir nicht leicht, von der ‘Musi’ Abschied zu nehmen. Ich wünsche dem Format viel Erfolg für die Zukunft und vor allem das Gespür für die Menschen, die dieser Idee aus Kärnten seit Jahrzehnten folgen.“

Für den Moderator wird bald der österreichische Schlagersänger Marco Ventre (47) übernehmen. Mit Kollegin Stefanie Hertel (43) wird er die Show bald gemeinsam meistern. Die Moderatorin äußerte sich ebenfalls zum neuen Zuwachs und zum Abschied von Arnul: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Marco Ventre. Seit einigen Jahren bin ich jetzt auch als Co-Moderatorin mit dabei und die Open Airs im Sommer und auch die Winter-Musi sind mir richtig ans Herz gewachsen. Und: Egal ob in der Musi-Woche die Sonne vom Himmel gelacht, die Kälte gebissen hat oder ein Gewitter aufgezogen ist - Du warst immer voll bei der Sache! Danke Arnulf, Du warst und bist a Teil der Musi.“

Schlagerstar Stefanie Hertel hat bald einen neuen Kollegen bei „Wenn die Musi spielt“: Marco Ventre (Fotomontage) © Hofer/Eibner/Imago

Marco Ventre ersetzt Arnul Prasch für „Wenn die Musi spielt“

Marco ist bereits ganz aufgeregt und freut sich auf die neue Herausforderung. „Ich bin außer mir vor Freude. Ich werde all meine Kraft dafür einsetzen, mit der Musi-Familie viele weitere gemeinsame Gipfelsiege feiern zu können und möchte meinem lieben Kollegen Arnulf Prasch für seine 25 ‘Musi’-Jahre danken. Er hat die ‚Musi‘ zu dem gemacht, was sie heute ist“, sagt der Österreicher. Nach einer Generalprobe am 20. Januar wird er an der Seite von Stefanie Hertel am 21. Januar 2023 zum ersten Mal die Show öffentlich moderieren.