Stefanie Hertel - so lebt der Volksmusik-Star

Stefanie Hertel © Bodo Schackow / dpa

Mit vier Jahren sang sie das erste Mal auf der Bühne: Auch Jahrzehnte später ist Stefanie Hertel noch immer Volksmusikerin aus Leidenschaft.

Chiemgau — Stefanie Hertel wurde 1979 im idyllischen Vogtland geboren. Die Musik wurde der Sängerin sozusagen in die Wiege gelegt: Schon im zarten Alter von vier Jahren stand die kleine Stefanie zusammen mit ihrem Vater Eberhard Hertel auf der Bühne, nur zwei Jahre später hatte sie ihren ersten TV-Auftritt im DDR-Fernsehen. Ihren Durchbruch schaffte Stefanie Hertel 1992 mit dem Lied „Über jedes Bacherl geht a Brückerl“, das ihr den Sieg beim Grand Prix der Volksmusik verschaffte. Im Jahr zuvor hatte sie bei der Veranstaltung ihren späteren Ehemann Stefan Mross kennen gelernt, mit dem sie 2001 eine Tochter bekam. 2011 folgte die Trennung. Über die Jahre veröffentlichte Stefanie Hertel zahlreiche Alben und etablierte sich als Größe in der Welt des volkstümlichen Schlagers. Seit Mitte der 2010er Jahre ist sie außerdem als TV-Moderatorin tätig. Neben ihrer jahrelangen Zusammenarbeit mit Stefan Mross ist die Sängerin auch in andere musikalische Projekte involviert, unter anderem mit ihrem Ehemann Lanny Lanner und ihrer Tochter Johanna Mross. Stefanie Hertel ist überzeugte Vegetarierin und engagiert sich leidenschaftlich für den Tierschutz.

Stefanie Hertel: Schon als Kind schnupperte sie Bühnenluft

Am 25. Juli 1979 kam Stefanie Hertel im sächsischen Oelsnitz zur Welt. Im idyllischen Vogtland verbrachte sie gemeinsam mit drei älteren Geschwistern ihre Kindheit, die schon früh von der Musik geprägt war. Ihr Vater Eberhard Hertel war bereits in DDR-Zeiten ein gefeierter Sänger, der mit Leidenschaft die Volkslieder seiner vogtländischen Heimat interpretierte. Gemeinsam mit ihm betrat die kleine Stefanie im zarten Alter von vier Jahren erstmals die Bühne. Nur zwei Jahre später hatte die Nachwuchssängerin ihren ersten Auftritt im DDR-Fernsehen, wo sie das Lied „Teddybärjodler“ zum Besten gab. 1990 begeisterte Stefanie den Medienmanager Hans R. Beierlein mit ihrem Auftritt in der „Volkstümlichen Hitparade“ so sehr, dass er sie direkt unter Vertrag nahm. Ein Jahr später nahm sie am Grand Prix der Volksmusik teil, wo sie mit „So a Stückerl heile Welt“ den fünften Platz belegte. Bei der Veranstaltung traf Stefanie Hertel auch erstmals auf den Trompeter Stefan Mross, mit dem sie fortan musikalisch zusammen arbeitete.

Stefanie Hertel: Der Grand Prix der Volksmusik war ihr Durchbruch

Im Jahr 1992 trat Stefanie Hertel erneut beim Grand Prix der Volksmusik an. Mit dem Titel „Über jedes Bacherl geht a Brückerl“ begeisterte die Teenagerin das Publikum und sicherte sich schlussendlich den ersten Platz. Der Sieg bei dieser wichtigen Veranstaltung bedeutete den musikalischen Durchbruch für Stefanie, die im gleichen Jahr vom Sender RTL ebenfalls mit der „Krone der Volksmusik“ als erfolgreichste Nachwuchssängerin ausgezeichnet wurde. Nachdem sie ihre Beziehung zu Stefan Mross 1994 bekannt gemacht hatte, standen die zwei Volksmusik-Stars häufig gemeinsam auf der Bühne. Trotzdem verfolgten beide auch weiterhin ihre Karrieren als Solisten. 1995 trat das Paar mit „Ein Lied für jeden Sonnenstrahl“ erneut beim Grand Prix der Volksmusik an, wo sie den zweiten Platz belegten. Trotz ihrer zeitraubenden Karriere als Musikerin schaffte es Stefanie im Jahr 1996, ihren Realschulabschluss zu absolvieren. In den Folgejahren veröffentlichte sie zahlreiche Studioalben, mit denen sie sich fest in der Welt des volkstümlichen Schlagers etablierte.

Stefanie Hertel: Mit Stefan Mross bildete sie jahrelang das Traumpaar der Volksmusik

Stefanie Hertel und Stefan Mross waren viele Jahre lang das Traumduo der deutschsprachigen Volksmusik. Ihre Beziehung begann, als beide gerade einmal Teenager waren und doch schon die großen Bühnen des volkstümlichen Schlagers bespielten. Der gemeinsame Erfolg machte sie schnell zum Vorzeigepaar, doch das Interesse der Öffentlichkeit bedeutete auch einen immensen Druck, der auf der jungen Liebe lastete. Im Oktober 2001 wurden Stefan und Stefanie Eltern der gemeinsamen Tochter Johanna Mross. Im September 2006 heirateten die Musiker in Florida standesamtlich. Die kirchliche Trauung fand zwei Monate später in Südtirol statt. Insgesamt 16 Jahre waren Hertel und Mross liiert, bevor sie 2011 ihre Trennung offiziell machten. 2012 folgte die Scheidung. Doch auch wenn sie kein romantisches Verhältnis mehr verbindet, arbeiten die beiden Stars auch weiterhin musikalisch vor und hinter den Kulissen zusammen. In früheren Interviews betonte Stefanie Hertel, dass sie die Beziehung zu Stefan Mross nicht als gescheitert ansehe, da sie viele glückliche Jahre miteinander verbracht hätten.

Stefanie Hertel: Als Moderatorin baut sie sich ein zweites Standbein auf

Im Laufe ihrer musikalischen Karriere wurde Stefanie Hertel zu einem bekannten Gesicht im deutschen Fernsehen. Regelmäßig war sie zu Gast in den etablierten Volksmusik- und Schlagersendungen, in denen sie sowohl als Solistin als auch im Duett mit anderen Stars des Genres auf der Bühne stand. Es kam also nicht überraschend, dass die gebürtige Sächsin später auch auch als TV-Moderatorin tätig wurde. In Tirol führte sie 2011 erstmals durch die vom Hessischen Rundfunk produzierte Sendung „Stars hautnah“. Seit 2012 moderiert Hertel jährlich die Adventssendung „Die große Show der Weihnachtslieder“. Ihre Auftritte kamen so gut an, dass der MDR ihr 2014 ein eigenes Format anbot, das seither in regelmäßigen Abständen am Samstagabend gesendet wird. Seit 2013 ist Hertel außerdem an der Seite von Arnulf Prasch Gastgeberin der Open-Air-Sendung „Wenn die Musi spielt“.

Stefanie Hertel: Sie ist nicht nur als Solokünstlerin unterwegs

Obwohl Stefanie Hertel hauptsächlich als Solistin bekannt ist, hat sie über die Jahre auch zahlreiche weitere musikalische Projekte verwirklicht. Auf ihrem 2017 erschienenen Album „Freunde fürs Leben“ finden sich beispielsweise ausschließlich Duette mit zahlreichen anderen Stars aus der Musikbranche. Doch bereits Jahre zuvor tat sich Hertel immer wieder mit Kollegen zusammen, um gemeinsam zu musizieren. Seit 2013 ist die Entertainerin Teil der DirndlRockBand, die neben ihr aus fünf Musikerinnen besteht und auf Open-Airs sowie im TV auftritt. Nachdem sie mit den Schwestern Anita und Alexandra Hofmann das Album „Männerversteher“ produziert hatte, gingen die drei Frauen gemeinsam mit der DirndlRockBand auf Tour. Mit ihrer Tochter Johanna Mross und ihrem Ehemann Lanny Lanner bildet Hertel außerdem die Country-Band More than Words.

Stefanie Hertel: So sieht es privat bei ihr aus

Lange Zeit schien es, als sei Stefanie Hertels Privatleben der Öffentlichkeit bestens bekannt. Ihre langjährige Beziehung zu Musikerkollege Stefan Mross galt als Vorzeigeromanze, doch der Druck der Öffentlichkeit trug dazu bei, dass die Verbindung zerbrach. 2011 lernte die Sängerin ihren jetzigen Partner Leopold Lanner kennen, der unter dem Namen Lanny Lanner als Rockmusiker auftritt. 2014 gaben sich die beiden das Ja-Wort. Stefanie Hertel ist überzeugte Vegetarierin und setzt sich seit Jahren für den Tierschutz ein. Für den Deutschen Tierschutzbund ist sie als Tierschutzbotschafterin tätig. Mit dem Verein Stefanie Hertel hilft e.V. engagiert sich der Volksmusik-Star auch sozial: Seit 2016 unterstützt Hertel mit den Spenden, die unter anderem auch aus Einnahmen ihrer Konzerte bestehen, verschiedenste Projekte. Nach den fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz 2018 bot die Musikerin an, bei einem Konzert gegen Rechts mitzuwirken und sprach sich öffentlich gegen den Aufmarsch aus. Mit ihrer Familie lebt Stefanie Hertel im oberbayerischen Chiemgau.

Stefanie Hertel: Auf Social Media erfahren ihre Fans alles Wichtige

Lange Zeit bevor Social Media zum Hauptsprachrohr von Prominenten wurde, war Stefanie Hertel bereits ein gefeierter Star. Heute nutzt die Musikerin die sozialen Netzwerke, um ihre Fans über alles Wichtige auf dem Laufenden zu halten. Dabei gibt es nicht nur Videoclips und Schnappschüsse ihrer zahlreichen Fernsehauftritte zu sehen. Auch Fotos von der Arbeit hinter den Kulissen stellt die Sängerin regelmäßig für ihre Follower bereit. Auf Instagram und Co. gibt Stefanie allerdings auch Einblick in ihr Privatleben. Dort finden sich neben Bildern vom Weihnachtsbaum und kurzen Familienvideos auch News über ihre Zusammenarbeit mit Tierschutzorganisationen.