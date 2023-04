„Sind nicht auseinander zu kriegen“: Stefanie Hertels Tochter Johanna schwärmt über ihre Mutter

„Sind nicht auseinander zu kriegen": Stefanie Hertels Tochter Johanna schwärmt über ihre Mutter

Stefanie Hertel und ihre Tochter Johanna verstehen sich blendend und bezeichnen sich gegenseitig als „Freundinnen“.

Hamburg – Stefanie Hertel (43) ist ein echter Familienmensch! Dass die Schlagersängerin sich mit ihrem Vater Eberhard Hertel (84) bestens versteht und sogar manchmal mit ihm gemeinsam auf der Bühne steht, ist schon längst kein Geheimnis mehr. Auch die Beziehung zu Hertels Ehemann Lanny Lanner (48) ist seit über acht Jahren skandalfrei. Doch die engste Bindung hat die Volksmusikerin zweifelsfrei zu ihrer Tochter Johanna Mross (21), die aus der Ehe zu Hertels Ex-Partner Stefan Mross (47) stammt. Zuletzt verriet Johanna sogar, dass sie ihre Mutter eigentlich eher als eine Art Freundin betrachte.

Bei der Premiere des Musicals „Mamma Mia!“ in Hamburg stand Stefanie Hertel vor kurzem erstmals nicht als Schlagersängerin, sondern als Musicaldarstellerin auf der Bühne. Unterstützung auf dem roten Teppich erhielt sie von ihrem Vater, ihrem Ehemann und ihrer Tochter, die allesamt hellauf begeistert vom neuen Karrierezweig der gebürtigen Sächsin schienen. Familienkrisen scheint es im Hause Hertel nicht zu geben — ganz im Gegenteil: Johanna Mross erzählte sogar, dass sie und ihre Mutter „nicht auseinander zu kriegen“ seien.

Stefanie Hertel und ihre Tochter Johanna Mross sind seit jeher eng verbunden

Ähnlich wie die Mutter-Tochter-Beziehung im Musical „Mamma Mia!“ sind auch Stefanie Hertel und ihre Tochter Johanna Mross ein echtes Dream-Team. Auf dem roten Teppich gab die 21-Jährige im Interview mit RTL preis: „Die Mama und ich, wir sind wirklich so nicht auseinander zu kriegen. Ich glaube, das macht es auch besonders, weil ich der Mama wirklich alles erzählen kann und ich kann auch in Situationen zu ihr gehen, in denen ich sage ‚Mama, ich muss mal mit dir reden‘ oder sonstiges. Und dann ist sie nicht die Mutter von oben herab, sondern dann kann sie auch eine Freundin sein.“

In ihrer Mutterrolle scheint Stefanie Hertel also alles richtig gemacht zu haben. Und auch auf der Musical-Bühne überzeugte die Volksmusik-Ikone voll und ganz. Das Publikum der „Mamma Mia!“-Premiere belohnte Hertel mit tosendem Applaus, den der bekennende ABBA-Fan nur mit den folgenden Worten kommentierte: „Da geht für mich wirklich ein Traum in Erfüllung.“