Stefano Zarrellas Ex Romina Palm zeigt sich völlig verändert beim GNTM-Finale

Romina Palm trug lange ihre roten Haare als Markenzeichen beim GNTM-Finale. Doch nun veränderte sie ihren Look komplett. © Instagram Romina Palm

Ex-GNTM-Teilnehmerin Romina Palm (24) hat eine Typveränderung hinter sich. Die Influencerin hatte seit ihrer Teilnahme an „Germanys Next Topmodel“ im Jahr 2021 rote Haare. Die Farbe bekam sie in der Show in Folge des Umstylings verpasst. Romina Palma schaffte es damals auf den vierten Platz. Ihren 900.000 Followern auf Instagram gibt die Influencerin mittlerweile gerne Updates über ihr Leben – So nun auch von ihrem neuen Look.

Die 24-jährige und ihr (Ex-)Freund Stefano Zarrella (32) haben sich im März getrennt. Nun hat die Influencerin nach einigen Reisen nach Ibiza und Lissabon beschlossen, ein Umstyling zu machen. Die roten Haare galten lange als ihr Markenzeichen, doch damit ist jetzt Schluss. Auf Instagram zeigte Romina Palm die Veränderung Step-by-Step. Erst postete sie in ihrer Story ein Foto von sich mit Extensions – Und dann ohne. Dann ging es ans Schneiden und Färben.

Die Fans sind begeistert von dem Look

Die 24-järhige postete schließlich ein Foto von dem finalen Look – Ein Tag vor dem Finale der 18. Staffel „GNTM“. Sie hat nun einen Longbob und die rote Farbe mussten weichen. Stattdessen hat sie hellbraune Haare mit hellen Strähnen. Dazu schreibt Romina Palm: „New Hair, new me.“ Die Fans ins begeistert von dem neuen Look, so kommentiert jemand: „Es sieht unfassbar gut aus!“. Und auch andere Follower stimmen zu: „Steht dir richtig gut!!!“