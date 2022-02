Tochter (18) von Steffi Graf und Andre Agassi posiert im Schnee: Ähnlichkeiten mit der Mama unverkennbar

Steffi Graf und Andre Agassi gelten immer noch als Sport-Traumpaar. Ihre 18-jährige Tochter Jaz hat nun mit atemberaubenden Bildern auf sich aufmerksam gemacht.

Artikel vom 6. Januar, 2022: Las Vegas - Die Familie Graf/Agassi ist in der Stadt der Sünde daheim, verhält sich aber vorbildlich. Die Ehe der beiden ehemaligen Tennis-Stars hält schon seit dem Jahr 2001. 2021 feierten die beiden Porzellanhochzeit. Zusammen bekamen sie zwei Kinder. Jaden Gil Agassi kam im Jahr der Hochzeit auf die Welt, Tochter Jaz 2003.

Und eben jene Tochter ist seit Oktober 2021 18 Jahre alt. Nun posierte sie beim Skifahren im Schnee und Fans werden eine gewisse Ähnlichkeit zu der Mama nicht ganz abschreiben können. Die Augenpartie und die blonden Haare erinnern an die deutsche Tennis-Legende. Papa Andre war zumindest so stolz auf sie, dass er eine Collage seiner Kleinen auf seinem Account postete.

Steffi Graf: Tochter von ihr und Andre Agassi räkelt sich im Schnee

Bisher postete Jaz Elle Agassi nur wenige Fotos auf ihrem Account. Ihr Bruder steht dahingegen mehr in der Öffentlichkeit. Jaden Gil strebt ebenso eine Profisportkarriere an.

Steffi Graf und Andre Agassi: Sohn Jaden will Profi-Baseballer werden

Jaden gilt als großes Talent im Baseball und spielt aktuell für das College USC in Los Angeles. Es könnte also noch dauern, bis der Nachwuchs-Sportler den Sprung in den Profi-Bereich schafft. Er ist als Pitcher und auf der dritten Base zu Hause. Für die Trojans - so heißen die USC-Sportler - trägt er die Nummer 45.

Im Oktober 2021 wurden neue Infos zur Ehe von Steffi Graf und Andre Agassi enthüllt. Die beiden wollten 20 Jahre nach ihrem ersten Ja-Wort noch einmal den Liebesbeweis hingeben. In der Öffentlichkeit zeigt sich das Pärchen eher selten, daher sind solche Fotos, wie die im Eisstadion in Las Vegas, eher selten.