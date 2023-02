Steffi Grafs Sohn Jaden zeigt seine neue Freundin

Jaden Agassi postet auf Instagram einen seltenen Schnappschuss mit seiner Freundin © Instagram: jadenagassi

In seiner letzten Instagramstory hat Steffi Grafs Sohn Jaden Agassi einen seltenen Einblick in sein Privatleben geteilt: ein Paarfoto mit seiner Freundin Cat und eine Liebesbotschaft.

Jaden (21), der Sohn der Tennislegenden Steffi Graf (53) und Andre Agassi (52), hat auf Instagram eine Liebesbotschaft für seine Freundin Catherine Holt geteilt. Der junge Baseballspieler zeigt in seiner Instagram-Story seine Freundin. Das Selfie zeigte Jaden und Cat vor dem Spiegel sitzend. Beide werfen Kussmünder in die Kamera – ein typisches Pärchenselfie eben.

Auf dem Post hatte Jaden seine Freundin verlinkt und dazu geschrieben „Miss you“ („Ich vermisse dich“). Begleitet wurde die sehnsüchtige Bekundung von drei roten Herz-Emojis. Das Foto ist wohl schon im September letzten Jahres aufgenommen worden. Viel ist über die geheimnisvolle Cat nicht bekannt. Laut ihres Instagram-Profils hat sie an einer methodistischen Universität in Dallas studiert und scheint wie Jaden in Las Vegas zu wohnen.

Familie Agassi schätzt ihre Privatsphähre

Jadens Eltern, Steffi Graf und Andre Agassi, sind dafür bekannt, ihre Familienangelegenheiten eher vertraulich zu behandeln und nur selten Details aus ihrem Privatleben mit der Öffentlichkeit zu teilen. So scheint es auch Jaden zu halten, indem er seine Beziehung weitgehend noch aus dem Rampenlicht heraushält. Die Fotos, die er gewöhnlich auf seinem Instagram-Profil teilt, drehen sich in der Regel um seinen Sport. Als Pitcher spielt er schon mehrere Jahre für die Trojans, eine Mannschaft der Universität von Südkalifornien.