„Steht dir mega“: Marlene Lufen begeistert Follower mit neuem Kurzhaar-Look

Teilen

„Sat.1 Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen überraschte ihre Fans mit einem Umstyling: Sie trägt nun eine Kurzhaarfrisur! © Instagram / marlenelufen & Instagram / marlenelufen & Instagram / marlenelufen

Marlene Lufen überrascht mit einem radikalen Haarschnitt! Die Moderatorin des „Sat.1 Frühstücksfernsehens“ hat sich von ihrer langen Mähne verabschiedet und präsentiert sich nun einen neuen Look auf Instagram.

Köln - Marlene Lufen (52), die seit Jahren für ihre langen, dunklen Haare bekannt ist, hat sich nun von ihrer Mähne verabschiedet. Die Moderatorin des „Sat.1 Frühstücksfernsehens“ präsentiert sich jetzt auf Instagram in einem neuen Look und begeistert damit ihre Fans.

Seit 2006 steht Marlene Lufen vor der Kamera des „Sat.1 Frühstücksfernsehens“. Im Laufe der Jahre hat die Moderatorin zwar modisch viel ausprobiert, doch ihrer Frisur ist sie stets treu geblieben. Nun hat sich der TV-Star für einen völlig neuen Haarschnitt entschieden.

Bereits letzte Woche kündigte die 52-Jährige an, dass sie zum Friseur gehen und möglicherweise etwas an ihrem gewohnten Look ändern würde. Später präsentierte sie das Ergebnis ihren über 400.000 Followerinnen und Followern auf Instagram.

So sieht Marlene Lufen jetzt aus

Im einem kurzen Video zeigte Marlene ihrer Instagram-Community den neuen Look. In dem Clip sieht man, wie sie zunächst ihre langen Haare schüttelt, bevor sie dann ihre neue Frisur enthüllt: Die Moderatorin hat sich für einen kürzeren Look entschieden und dafür einige Zentimeter an Länge verloren. Die Haare im Nacken reichen jetzt nun nur noch bis zum Hals, die Seiten sind sogar noch kürzer.

„Kurze Haare. Spontane Idee. Wie findet ihr es?“, fragt die Moderatorin anschließend ihre Community. Ihre Fans sind begeistert von der Veränderung und kommentieren fleißig den Instagram-Beitrag. „Boah, mega. Was für ein Mut, alles so radikal abzuschneiden,“ findet eine Nutzerin. „Ich überlege ernsthaft, ob ich es auch wagen soll,“ kommentiert ein anderer Fan das Foto.

Nicht nur ihre Fans sind hin und weg von ihrer neuen Frisur, sondern auch so manche Promis. „Supertoll“, schreibt beispielsweise Kollegin Alina Merkau unter dem Bild. „Grill den Henssler“-Moderatorin Laura Wontorra stimmt ihr zu: „Wow, es steht dir mega!“. „Cool“, findet auch „Exklusiv“-Moderatorin Frauke Ludowig und fügt ein Flammenemoji hinzu. Verwendete Quellen: Instagram / marlenelufen