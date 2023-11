Nach Hautkrebs-OP: Joelina Drews verrät, wie es um Mama Ramona steht

Von: Elena Rothammer

Im Sommer wurde bekannt, dass Romina Drews an bösartigem Hautkrebs erkrankt ist. Inzwischen hat die Frau von Jürgen Drews ihre OP hinter sich. Tochter Joelina gibt nun ein Gesundheits-Update.

Köln – Hinter Familie Drews liegen schwere Monate: Während Schlager-Star Jürgen Drews (78) mit einer unheilbaren Nervenkrankheit zu kämpfen hat, wurde bei seiner Frau Ramona (50) im Frühjahr ein bösartiger Haut-Tumor entdeckt. Inzwischen wurde dieser operativ entfernt. Tochter Joelina Drews (28) verrät jetzt, wie es um ihre Mutter steht.

So geht es Ramona Drews nach ihrer Hautkrebs-OP

Während Jürgen Drews seinen Alltag trotz Nervenkrankheit meistert, hatte seine Frau Ramona einen ganz eigenen Kampf zu bestreiten. Im Gespräch mit RTL gab ihre Tochter Joelina nun ein Update, wie es der 50-Jährigen nach ihrer Hautkrebs-OP geht.

Von der OP habe sich Ramona Drews inzwischen gut erholt – doch durch die Krankheit habe sich einiges geändert. „Sie hat das auch ein bisschen zum Anlass genommen, um wirklich bewusster und gesünder zu leben. Hat ihre Ernährung umgestellt und achtet darauf, dass sie sich nicht zu viel übernimmt“, erzählt die Musikerin.

Joelina verrät: Ramona und Jürgen Drews schmieden Umzugspläne

Während Joelina in München lebt, wohnen ihre Eltern in Dülmen in Nordrhein-Westfalen. Das soll sich aber bald ändern, denn Ramona und Jürgen Drews wollen in die Nähe ihrer Tochter ziehen. „Sie sind aktiv am Schauen“, erzählt Joelina. Die 28-Jährige hofft, dass es klappt: „Ich habe ja eh eine Standleitung zu meinen Eltern, wir telefonieren jeden Tag. Für mich ist es natürlich schön, wenn sie in der Nähe sind und ich sie jeden Tag sehen kann – oder wenn wir zusammen zu Abend essen könnten.“

Inzwischen fasst Joelina Drews ebenfalls in der Musikbranche Fuß. Allerdings macht sie keinen Schlager, sondern Electro-Pop. Das sagt Jürgen Drews zur Musik seiner Tochter.

