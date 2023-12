„Bauer sucht Frau“-Traumpaar Gerald und Anna Heiser steht vor dem Bankrott

Gerald und Anna Heisers Beziehung ist eine echte „Bauer sucht Frau“-Erfolgsgeschichte. Derzeit stehen die beiden allerdings vor einem riesigen Problem.

Namibia – Seit sie sich bei „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben gelernt haben, machten Anna (33) und Gerald Heiser (38) zusammen einige Höhen und Tiefen durch. Gemeinsam mit ihren zwei Kindern leben der Landwirt und die Influencerin auf einer weitläufigen Farm in Namibia, die Gerald bereits vor längerer Zeit von seinen Eltern übernommen hat. Umringt von idyllischer Landschaft, scheint ihr Leben auf den ersten Blick fast paradiesisch. Doch der Alltag auf der Ranch hat auch seine Schattenseiten.

„Bauer sucht Frau“-Stars Anna und Gerald Heiser finden auf ihrer Farm kein Wasser mehr

Auf Instagram berichtete Anna ihren Followern jetzt von einem schwerwiegenden Problem, dass das TV-Traumpaar womöglich sogar in den Ruin treiben könnte. Für ihre Viehzucht und Landwirtschaft benötigen sie vor allen Dingen eines: Wasser. Doch leider ist genau das auf ihrem Grundstück in Namibia seit einer Weile nicht in ausreichendem Maße zu finden.

Ein erst vor kurzem fertiggestelltes Bohrloch mitsamt Bewässerungsanlage liefert nicht genug Wasser. Für die Heisers stellt das eine Katastrophe dar, denn unter diesen Umständen steht ihre Farm möglicherweise schon bald vor dem Bankrott.

Wie Anna in einer Instagram-Story berichtet, können neue Löcher erst im Januar gebohrt werden. „Wir hoffen einfach darauf, dass wir dann noch ein bisschen Wasser finden und das vielleicht unsere Lage verbessert“, berichtet die zweifache Mutter ihren Followern. Einziger Lichtblick dabei: Die Firma, die nach falschen Messungen ihr unergiebiges Wasserloch gebohrt hatte, hat sich nun bereit erklärt, noch zwei Bohrlöcher ohne Gegenleistung in die Erde zu treiben.

„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser macht sich große Sorgen um die finanzielle Zukunft

Wie Anna Heiser in den sozialen Netzwerken weiter erzählt, stecken Gerald und sie derzeit in handfesten finanziellen Schwierigkeiten. Erst vor kurzem nahmen die TV-Stars nämlich einen Kredit auf, um den zukünftigen Betrieb ihrer Farm zu sichern. „Es sieht gerade sehr schlecht aus, denn auch mit meiner Instagram-Tätigkeit bin ich nicht in der Lage, diesen riesigen Kredit abzubezahlen“, gibt die verzweifelte Landwirtin in dem sozialen Netzwerk preis.

Ohne Wasser steht den Heisers also womöglich der Ruin bevor. „Es gibt nur Rückschläge mit der Farm“, resümiert Anna mutlos. Die Familie hat nun schon einige Rückschläge hinter sich. Erst im Mai hat es auf Anna und Gerald Heisers Farm gebrannt. Verwendete Quellen: Instagram