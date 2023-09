„Das ist nicht wahr“: Silvia Wollny stellt Falschmeldung richtig

Von: Elena Rothammer

Um die Wollnys schwirren gerne mal diverse Spekulationen und Schlagzeilen. Mit einer falschen Information, was ihr Geschäft betrifft, räumt Familienoberhaupt Silvia Wollny nun aber auf.

Ilıca – Dank ihrer TV-Sendung „Die Wollnys“ stehen Silvia Wollny (58) und ihre Sprösslinge im Rampenlicht. Damit geht auch öffentliche Berichterstattung einher. Spekulationen und Gerüchte dürfte die Großfamilie damit gewohnt sein. Nun kursiert im Netz allerdings eine Information, die Clan-Chefin Silvia so nicht stehen lassen konnte.

Klares Statement: Silvia Wollny räumt mit Falschinformationen auf

Mit einigen ihrer Kinder hat sich Silvia Wollny, die eben erst öffentlich über eine Trennung gesprochen hat, inzwischen in der Türkei eingelebt. Dort hat die TV-Familie die Wollny-Boutique eröffnet. Wer den Laden googelt, dürfte zuletzt allerdings nicht schlecht gestaunt haben, denn laut der Suchmaschine ist der Shop dauerhaft geschlossen. Dazu bezog Silvia Wollny nun Stellung.

Um keine potenzielle Kundschaft zu verlieren, meldete sich Silvia Wollny mit einem deutlichen Statement in ihrer Instagram-Story zu Wort. „So, ihr Lieben. Bei Google steht, der Laden in Ilica ist dauerhaft geschlossen. Das ist nicht wahr, der Laden ist jeden Tag ab 16 Uhr geöffnet“, stellte sie darin klar.

Neue „Die Wollnys“-Folgen – Übersicht Folge 3: Mittwoch, 20. September 2023, 20.15 Uhr

Folge 4: Mittwoch, 20. September 2023, 21.15 Uhr

Folge 5: Mittwoch, 27. September 2023, 20.15 Uhr

Folge 6: Mittwoch, 27. September 2023, 21.15 Uhr

Folge 7: Mittwoch, 4. Oktober 2023, 20.15 Uhr

Folge 8: Mittwoch, 4. Oktober 2023, 21.15 Uhr

Folge 9: Mittwoch, 11. Oktober 2023, 20.15 Uhr

Folge 10: Mittwoch, 11. Oktober 2023, 21.15 Uhr

Folge 11: Mittwoch, 18. Oktober 2023, 20.15 Uhr

Folge 12: Mittwoch, 18. Oktober 2023, 21.15 Uhr

Folge 13: Mittwoch, 25. Oktober 2023, 20.15 Uhr

Folge 14: Mittwoch, 25. Oktober 2023, 21.15 Uhr

Folge 15: Mittwoch, 2. November 2023, 20.15 Uhr

Folge 16: Mittwoch, 2. November 2023, 21.15 Uhr Quelle: RTL2

Wollny-Boutique vor wenigen Wochen aus familiären Gründen geschlossen

Das Geschäft stand Anfang August jedoch unter keinem guten Stern. In der Wollny-Boutique kam es zu einem Polizeieinsatz. „Selbst hier in der Türkei hast du Neider und Hater. Da hat sich wohl jemand einen schlechten Scherz erlaubt und die Polizei zu unserem Laden geschickt“, hatte Silvia Wollny damals zu dem Vorfall via Instagram geschrieben. Der Shop war vorübergehend „aus familiären Gründen“ geschlossen geblieben.

Gerüchte und Schlagzeilen dürften die Wollnys inzwischen gewöhnt sein. Mit einer falschen Information, die ihre ganze Familie betrifft, räumte Silvia Wollny nun aber mit klaren Worten auf © Screenshot/Instagram/Silvia Wollny

Silvia Wollnys Kinder haben inzwischen sogar schon ihre eigenen kleinen Familien. Sogar ihre jüngste Tochter ist schon Mama und hieß Ende 2022 Sohnemann Aurelio willkommen. Wegen Loredana Wollnys Baby kam es zuletzt sogar zu einem regelrechten Tränenausbruch. Verwendete Quellen: Instagram / wollnysilvia