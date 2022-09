Gräfin im Oma-Glück!

Von: Maria Zsolnay

Stephanie Gräfin Bruges von Pfuel ist jetzt Oma © Heinz Weißfuß

Die 61-jährige Kaffee-Gräfin ist jetzt Oma geworden. Ihre Tochter Benedicta Bagusat brachte am 31. August ihren Sohn Karl Ferdinand zur Welt. Karl hieß auch Pfuels ältester Sohn, der vor drei Jahren bei einem Autounfall tötlich verunglückte.

Ihr Terminkalender ist in diesen Tagen rappelvoll: ­Stephanie Gräfin von Pfuel (61) ist seit zwei Wochen frischgebackene Oma! Am 31. August kam ihr erstes Enkelkind, Karl Ferdinand, in Berlin zur Welt. „Er war ein wenig früher dran als geplant“, erzählt Pfuel stolz, als die tz die Kaffee-Gräfin (machte einst Werbung für Eduscho) auf der Münchner Galopprennbahn trifft.



Gerade ist die bayerische Gräfin zurück aus Berlin, wo sie Tochter Benedicta ­Bagusat (31) in den ersten Tagen nach der Geburt unterstützt hat. Bagusat, Pfuels zweitälteste Tochter, ist verlobt mit Investment-Banker Stanislaus Prinz von Thurn und Taxis (35), für beide ist es das erste Kind.



Der Name Karl ist mit Bedacht gewählt: „In Erinnerung an meinen Vater, an unseren verstorbenen Charly und an den Vater von Stanislaus.“ Pfuel verlor vor drei Jahren ihren ältesten Sohn Karl Bagusat, genannt Charly, durch einen tragischen Autounfall.



Pfuel blickt nach vorne – und dazu gehört auch ihr Engagement für den Münchner Rennverein. Seit wenigen Monaten ist sie Vize-Präsidentin – und hatte gleich eine Idee, dem traditionellen Sport frischen Wind einzuhauchen. Zusammen mit Immobilien-Baron Detlev von Wangenheim lud sie zum ersten Wiesn-Renntag auf die Galopprennbahn in Riem – zu schnellen Pferden, kühlem Bier und bayerischem Essen. „Wir wollen, dass auch mehr junge Leute kommen“, so Pfuel, die selbst täglich eine gute halbe Stunde auf ihrem Friesen auf ihrem Dressurplatz in Tüssling reitet – erst dann beginnt sie ihren Arbeitstag. Pfuel ist Pferdesport-Expertin – wie auch Dr. Georg Freiherr von Gumppenberg, der Kunst und Pferde gleichermaßen liebt. Er weiß genau, was ein Jockey wiegen darf, wie oft er die Peitsche einsetzen darf und vor allem, wie man den scheinbar komplizierten Wettschein richtig ausfüllt. „Für wenige Minuten hat man dann das Gefühl, man ist Besitzer eines Pferdes“, scherzt er, der schon als Kind auf der Rennbahn mitfieberte.



Eigene, sehr wertvolle Pferde besitzen Helena Schoeller und Ehemann Juan Salis in ihrem La Tarde Polo Club in Holzkirchen. Seit wenigen Wochen sind sie zu dritt: Töchterchen ­Ludovica hält das junge Paar ganz schön auf Trab... Im Oktober brechen sie ihre Zelte in Holzkirchen wieder ab, um in Argentinien ihren zweiten Polo-Club weiterzuführen.



Ebenfalls beim ersten Wiesn-Renntag am Montag dabei waren: Rennverein-Präsident Michael Motschmann, Vorstand Dr. ­Stefan Oschmann, der einst als Student eine D-Mark auf einen Außenseiter setzte und 1000 D-Mark gewann, Ungarns Generalkonsul Gabor Tordai-Lejko, Dr. Antonella Forte-Wolf, die für die Allianz einen neuen Vertrag für einen Rennpreis aushandelte sowie das Künstler-Ehepaar ­Franziska Gräfin Fugger von ­Babenhausen und Mauro ­Bergonzoli, deren sechsjährigeTochter Victoria jetzt ihren ersten Schultag hatte.



