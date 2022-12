Pansexuell: Abservierte „Bachelor“-Finalistin überrascht mit Outing

Bei „Der Bachelor" versuchte Stephie Niko Griesert von sich zu überzeugen.

Nach „Bachelor in Paradise“-Dreharbeiten datete Stephie Stark eine Frau und outet sich als pansexuell. Das sollte als ganz normal gelten, findet die TV-Beauty.

Köln – Stephie Stark (27) outet sich nach ihrem freiwilligen Ausstieg bei „Bachelor in Paradise 2022“ überraschend als pansexuell. Die TV-Datingwelt sollte der 27-Jährigen einfach kein Glück bringen. Zunächst versuchte die Beauty „Bachelor“ Niko Griesert (32) zu erorbern, scheiterte aber im Finale. Anschließend ging Stephie bei „Bachelor in Paradise 2022“ erneut auf die Jagd nach Mr. Right. Ohne Erfolg. Aber auch außerhalb der Kameras will es nicht so richtig funktionieren. Davon spricht Stephie nun in einem Interview mit Bild und überrascht ganz nebenbei mit einem Outing.

Beim „Bachelor in Paradise“-Wiedersehen mit Frauke Ludowig (58) offenbarte die 27-Jährige bereits, dass es nach den Dreharbeiten mit einer Frau gefunkt habe. Sie habe eine wunderbare Person kennengelernt, schwärmte Stark im Gespräch mit Frauke. Dass es sich um eine Frau handelt, ist für Stephie etwas Natürliches, denn das Geschlecht spielt in Sachen Liebe bei dem TV-Gesicht keine Rolle.

Stephie Stark findet nicht, dass man sich outen müsste: „Pansexualität sollte als ganz normal gelten“

„Ich liebe den Menschen und nicht das Geschlecht“, erklärt Stephie nun ihre Pansexualität und outet sich so ganz nebenbei. So überraschend diese Neuigkeiten sind – für die TV-Schönheit spielt auch das Outing keine große Rolle. Stattdessen findet die Powerfrau, dass es einfach normal sein sollte. „Man muss sich nicht immer outen. Keine Person muss das machen“, erklärt Stark auf Nachfrage im RTL-Interview.

Trotzdem sei es ihr nun wichtig, mit ihrem Outing vor allem Jugendlichen mit pansexueller Orientierung Mut zu machen. „Ich bekenne als Person in der Öffentlichkeit Farbe, weil es noch viele Jugendliche gibt, die den Mut finden müssen, um zu sich zu stehen. Pansexualität sollte als ganz normal gelten“, heißt es von der 27-Jährigen.

In Sachen Liebe ist Stephie nun aber noch immer auf der Suche nach ihrem ganz eigenen Happy End. Ob mit einem Mann, einer Frau oder einer non-binären Person. Mit der „wunderbaren Person“, von der Stephie nach den „Bachelor in Paradise“-Dreharbeiten schwärmte, sollte es nämlich auch nicht klappen. Nachdem die zwei sich vier Monate lang gedatet haben, hat die Unbekannte nun eine neue Freundin, offenbart die enttäuschte Stark im RTL-Interview.