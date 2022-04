Stern auf Hollywoods «Walk of Fame» für Bob Odenkirk

Teilen

Stern auf Hollywoods «Walk of Fame» für Bob Odenkirk © IMAGO/Kay Blake

«Better Call Saul»-Star Bob Odenkirk (59) verewigt sich auf dem Hollywood «Walk of Fame» mit einer Sternenplakette.

Los Angeles - Dies gaben die Betreiber der Touristenmeile in Los Angeles am Dienstag (Ortszeit) bekannt. Am 18. April soll der Schauspieler seinen Stern enthüllen - es ist die 2720. Plakette auf dem berühmten Bürgersteig. Als Gastredner sind der Komiker David Cross und «Better Call Saul»-Co-Star Rhea Seehorn eingeladen. Der Stern soll gleich neben dem von «Breaking Bad»-Star Bryan Cranston eingelassen werden. In «Breaking Bad» spielte Odenkirk den Anwalt Saul Goodman, der dem Drogendealer Walter White (Cranston) immer wieder aus der Patsche hilft.

Die Sternen-Ehrung fällt zeitlich mit dem Start der sechsten und letzten Staffel der Serie «Better Call Saul» zusammen, einer Spin-Off-Serie von «Breaking Bad». In dieser Vorgeschichte spielt Odenkirk die Hauptrolle - einen Anwalt, der zum Vertreter der Drogenbosse avanciert und immer skrupelloser und schmieriger wird. (dpa)