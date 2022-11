Stichtag 1. Dezember: „Bauer sucht Frau“-Star Denise Munding bringt Baby Wochen zu früh zur Welt

Die Tochter von den „Bauer sucht Frau“-Teilnehmern Denise Munding und Nils Dwortzak ist auf der Welt. Der errechnete Geburtstermin wäre jedoch erst im Dezember gewesen.

Das „Bauer sucht Frau“-Paar Denise Munding (32) und Nils Dwortzak (26) sind Eltern geworden. Die beiden sind seit ihrer Teilnahme in der Kuppel-Sendung 2020 zusammen und verlobten sich noch im selben Jahr. Erst vor einigen Monaten verrieten sie dann die große Neuigkeit von der Schwangerschaft – und nun kam das Baby auf die Welt.

Bereits am Mittwochabend postete Denise eine Instagramstory aus dem Krankenhaus. Am nächsten Morgen verkündete sie dann stolz, dass ihr Baby das Licht der Welt erblickt hat. Die Pferdewirtin postete ein Foto von sich mit ihrer neugeborenen Tochter im Arm. Dazu schrieb sie: „So meine kleine Maus, nun hast du unsere kleine Familie auf schnellem Wege vollkommen gemacht. Wir sind unendlich dankbar dich als Geschenk bekommen zu haben und werden unsere grenzenlose Liebe in dein Leben stecken. Für dich da sein und dich schützen, du unser kleiner Engel bist von Kopf bis Fuß perfekt.“

Denise Munding und Nils Dwortzak im ganz großen Familienglück. Die „Bauer sucht Frau“-Stars sind Eltern geworden. © Screenshot/Instagram/denise_munding (Fotomontage)

Ihre Tochter hätte erst im Dezember auf die Welt kommen sollen

Der errechnete Geburtstermin ihrer Tochter wäre eigentlich erst am 1. Dezember gewesen, wie Denise bereits im September verkündet hatte. Doch nun ist ihre Tochter wohl früher als erwartet auf die Welt gekommen. Denise hat außerdem noch eine Botschaft an ihren Nils, die sie in ihrer Story teilt: „Ich liebe dich mein Schatz. Danke für alles.“