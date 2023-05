Still und heimlich: König Charles erfüllt Herzenswunsch der Queen

Von: Jonas Erbas

Zu Lebzeiten gab Queen Elizabeth II. ihren langjährigen Freundin und Stylistin Angela Kelly ein wichtiges Versprechen – dieses löst für sie nun ihr Sohn König Charles III. ein.

Windsor – Im Laufe ihres beeindruckenden Lebens schloss Queen Elizabeth II. (†96) etliche Freundschaften, doch zuletzt war sie wenigen Menschen so sehr verbunden wie ihrer Freundin und Stylistin Angela Kelly (65). Für deren Wohl soll nun König Charles III. (74) sorgen – auf ausdrücklichen Wunsch seiner verstorbenen Mutter.

Für „beste Freundin“ von Queen Elizabeth: Charles III. löst Versprechen ein

Wenn in den vergangenen Jahren von „Queen Elizabeths bester Freundin“ die Rede war, so meinte man zumeist eine ganz bestimmte Frau: Angela Kelly. Die 65-jährige Modeexpertin galt als enge Vertraute der im September 2022 verschiedenen Monarchin und lebte sogar ganz nah, in einem Häuschen aus dem weitläufigen Windsor-Anwesen. Doch in den Monaten nach dem Tod der Queen soll sie gebeten worden sein, ihre bisherige Bleibe zu räumen. Das ist inzwischen geschehen – wenngleich schweren Herzens.

Für Angela Kellys Zukunft hat Queen Elizabeth II. allerdings bereits vorgesorgt: Noch zu Lebzeiten soll sie ihr versprochen haben, dass die Krone sich um sie kümmern werde – ein Wunsch, den nun das neue royale Oberhaupt seiner Mutter zu Ehren still und heimlich erfüllt. Wie die Daily Mail berichtet, hat der Palast auf Charles‘ Befehl hin ein Haus bei Guiseley (West Yorkshire) erworben, in welchem Angela Kelly bis zu ihrem Lebensende wohnen bleiben darf. Danach geht das Anwesen offenbar erneut in den Besitz der britischen Krone über.

Neues Haus für langjährige Queen-Freundin: König Charles III. macht‘s möglich

Obwohl sich Angela Kelly, die aufgrund ihrer temperamentvollen Art den Spitznamen „AK-47“ (russisches Sturmgewehr, Anm.d.Red.) trägt, mit Teilen des Königshaus nicht gut verstehen soll, habe König Charles III. die 65-Jährige „nicht obdachlos sehen wollen“, wie eine Daily-Mail-Quelle enthüllte. Die Stylistin, die über 20 Jahre im Dienste der Queen stand, hat ihren Windsor-Auszug bei Instagram indes bestätigt: „Mache mich bereit, Tschüss zu sagen. Ich ziehe endlich in mein neues Haus, das ich dann auch endlich mein Heim nennen kann“, schrieb Kelly unter ein Foto, welches den Garten ihres einstigen Wohnorts zeigt.

Stylistin Angela Kelly (rechts) galt als enge Vertraute von Queen Elizabeth II. – die versicherte ihrer Freundin, die Krone werde sich für den Rest ihres Lebens um ihre Unterbringung kümmern. Ein Versprechen, das nun ihr Sohn Charles III. einlöst © agefotostock/Imago

Kurz vor seiner Krönung erfüllt König Charles III. nun also eine der wohl persönlichsten Angelegenheiten, die seine Mutter ihrem Sohn mit ihrer Tod auferlegt hat. Die Vorbereitung für die Feierlichkeiten halten indes wohl alle Royals in Atem: So steht Prinzessin Kate (41) unter Druck – denn ihr Krönungskleid soll unvergesslich werden.