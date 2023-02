„Stille Post“: Yvonne Woelke meldet sich Knutsch-Video zu Wort

Ist die angebliche Affäre jetzt doch aufgeflogen? Yvonne Woelke und Peter Klein wurden im Aufzug gefilmt und sollen sich auf dem Video geküsst haben. Nun reagiert sie darauf. (Fotomontage) © IMAGO / STAR-MEDIA & TikTok/janine12022

Ist die angebliche Affäre jetzt doch aufgeflogen? Yvonne Woelke und Peter Klein wurden im Aufzug gefilmt und sollen sich auf dem Video geküsst haben. Nun reagiert sie darauf.

Jetzt äußert sich Yvonne Woelke (41) mit einer undurchsichtigen Botschaft zu ihrer vermeintlichen Affäre mit Peter Klein (63). Die Schauspielerin begleitete Djamila Rowe (55) mit nach Australien zum Dschungelcamp-Dreh. Dort soll sie eine Affäre mit dem verheirateten Peter Klein gehabt haben, der Lucas Cordalis (55) begleitete. Yvonne selbst streitet es ab, in Australien mit Iris Mann Peter fremdgegangen zu sein. Jetzt postete sie eine kryptische Botschaft zu einem vermeintlichen Knutsch-Video auf Instagram.

Zuletzt tauchte ein Video von Peter Klein und Yvonne Wolke am Flughafen auf, an dem sich die beiden sehr gut zu verstehen schienen. So unterhielten sie sich lachend und schienen die Nähe zueinander zu suchen. Außerdem half der 63-jähige Yvonne beim Tragen ihres Koffers. Zu den Gerüchten um das Fremdgeh-Drama schreibt die 41-jährige nun ich ihrer Instagram Story: „Ich dachte stille Post wäre ein altes Kinderspiel, das jetzt auch Erwachsene spielen!“

Yvonne Woelke reagiert mit einer Instagram-Story auf das angebliche Knutsch-Video von ihr und Peter Klein © Instagram/Yvonne Woelke

Yvonne Woelke wurde mit Peter Klein im Aufzug gefilmt

Was genau Yvonne Woelke mit ihrem Statement meint, bleibt unklar. Sie scheint sich jedoch damit auf die verschiedenen Gerüchte zu beziehen und diese zu verurteilen. Doch immer wieder tauchen neue Details zu der vermeintlichen Affäre auf. Erst vor kurzem wurde ein neues Video auf Facebook gepostet, auf dem sie zusammen mit Peter Klein in einem gläsernen Aufzug am Flughafen gefilmt wurde.

Es wirkt auf den Filmenden so, als ob sie sich zu Peter herüberbeugt und sich die beiden küssen, was dieser durch seine Bildunterschrift erläutert. Doch das Video ist sehr verschwommen und scheint aus Yvonnes Sicht nichts zu beweisen.