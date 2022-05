Ehe-Aus bei Jörg Pilawa nach 16 Jahren: „Ja, es stimmt“

Von: Jonas Erbas

Teilen

16 Jahre waren Jörg Pilawa und seine Irina verheiratet, nun folgte das Ehe-Aus © Eventpress/Imago

Nach 16 Ehejahren trennen sich Fernsehmoderator Jörg Pilawa und seine Frau Irina. Insgesamt waren die beiden 23 Jahre ein Paar. Zum „Wohl der gemeinsamen Kinder“ werde sich der 56-Jährige zu dem Ehe-Aus selbst nicht äußern, heißt es von seiner Anwältin.

Hamburg - Mehr als 20 Jahre gingen Fernsehmoderator Jörg Pilawa (56) und Irina (48) gemeinsam durchs Leben. Doch nach 16 Ehejahren folgte nun das Liebes-Aus, wie die Anwältin des 56-Jährigen am Dienstagvormittag (17. Mai) offiziell verlautbaren ließ.

Nach 23 gemeinsamen Jahren – Sat.1-Moderator Jörg Pilawa und Ehefrau Irina trennen sich

„Ja, es stimmt. Jörg und Irina Pilawa sind seit mehreren Monaten im gegenseitigen Einvernehmen getrennt. Da meine Mandanten ihre Privatsphäre auch im Hinblick auf das Wohl der gemeinsamen Kinder unbedingt schützen möchten, werden sie sich zu dem Thema nicht weiter äußern und bitten darum, von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen“, bestätigte Pilawas Anwältin die Trennung gegenüber Bild.de.

2006 heirateten Jörg Pilawa und Irina im Kongo – nach 16 gemeinsamen Ehejahren fand die Beziehung nun ihr Ende, wie die Anwältin des Moderators bestätigte © Herbert Neubauer/APA/dpa

23 Jahre waren der Sat.1-Moderator und die Lehrerin ein Paar. Verheiratet sind sie seit dem 2. Mai 2006 – die Trauung fand damals spontan in der Demokratischen Republik Kongo in Zentralafrika statt. Dort setzte sich der in Hamburg geborene Fernsehstar für humanitäre Zwecke ein.

Ehe-Aus mit Irina nicht Jörg Pilawas erste Trennung – Fernsehmoderator hat Kind aus erster Ehe

Für Jörg Pilawa ist es keineswegs die erste Trennung: Bereits 2000 ließ er sich von seiner damaligen Ehefrau Kerstin scheiden, mit ihr hat er einen 1997 geborenen Sohn. Die Ehe mit Irina Opaschwoski brachte zwei Töchter (* 2000, * 2011) und einen weiteren Sohn (* 2003) hervor. Seine älteste Tochter Emmy geht derzeit ihre ersten Schritte als Schauspielerin.

Nicht nur bei den Stars, auch in der deutschen Fernsehlandschaft sind Trennungen keine Seltenheit: Das bei den Fans durch und durch beliebte „Hochzeit auf den ersten Blick“-Traumpaar Cindy und Alex verkündete jüngst ebenfalls sein Ehe-Aus. Verwendete Quellen: bild.de