„Stolz auf meine Vergangenheit“: Patricia Kelly begeistert Fans mit Jugendfoto aus Kelly-Family-Zeit

Teilen

Seit die ein Teenager war, steht Patricia Kelly steht schon auf der Bühne. Die Schlagersängerin erinnert sich gerne an ihre Anfangszeit und teilte nun ein Foto aus ihrer Jugend mit ihren Instagram-Fans. (Fotomontage) © Instagram/Patricia Kelly

Seit sie ein Teenager war, steht Patricia Kelly steht schon auf der Bühne. Die Schlagersängerin erinnert sich gerne an ihre Anfangszeit und teilte nun ein Foto aus ihrer Jugend mit ihren Instagram-Fans.

Für Patricia Kelly (52) liegt der Anfang ihrer Musikkarriere schon weit zurück. Sie tourte bereits seit 1974 durch die Welt und wurde als Teil der Band „The Kelly Family“ weltweit berühmt. Die Pop- und Folkgruppe performte fast 20 Jahre lang in Europa und Nordamerika. An diese Zeit scheint sich die Sängerin gerne zurückzuerinnern.

So postete Patricia Kelly nun ein Foto aus ihrer Jugendzeit auf Instagram. Darauf ist sie in jungem Alter auf dem ehemaligen Hausboot der Familie zu sehen und spielt Gitarre. Unter das Bild schreibt die Sängerin: „Es war die Zeit, als ich „First Time“ geschrieben habe. Die gute alte Zeit… Ich bin stolz auf meine Vergangenheit, aber auch glücklich und dankbar für mein Leben heute.“

Die Fans denken gerne an die „Kelly Family“ Zeit zurück

Nicht nur die Sängerin schaut gerne zurück, auch die Fans lieben diesen Einblick in die Vergangenheit der Sängerin. So kommentiert jemand unter dem Foto: „Gerne mehr alte Fotos teilen, ich liebe es“ und ein anderer Follower schreibt: „Ein schönes Foto aus alten Zeiten! Ich habe „First time“ immer so geliebt, wenn du es bei Konzerten früher gesungen hast und Video dazu fand ich auch so toll! Du kannst auch sehr stolz auf deine Vergangenheit und auf dein jetziges Leben sein! Du bist eine wundervolle Frau und hast so viel in deinem Leben erreicht!“