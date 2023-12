Stolze Oma: Alle Enkel schmücken mit Königin Silvia den Baum

Von: Susanne Kröber

Drucken Teilen

Der 80. Geburtstag und Weihnachten können kommen: Königin Silvia hat all ihre Lieben um sich geschart, darunter auch ihre in den USA lebenden Enkel Leonore, Adrienne und Nicolas. (Fotomontage) © IMAGO/TT/Clément Morin/The Royal Court of Sweden

Ein besonderer Moment für Silvia von Schweden: Umgeben von ihren acht Enkeln nahm sie den Weihnachtsbaum im Stockholmer Schloss entgegen.

Mehr zum Thema Vorab-Geschenk für Königin Silvia: Alle Enkel schmücken mit ihr den Baum

Stockholm – Drei ihrer acht Enkelkinder bekommt Königin Silvia von Schweden nur selten zu Gesicht. Ihre Tochter Madeleine (41) lebt mit Ehemann Chris O‘Neill (49) und den Kindern Prinzessin Leonore (9), Prinz Nicolas (8) und Prinzessin Adrienne (5) in Florida. Doch anlässlich des 80. Geburtstags von Silvia am 23. Dezember flog Madeleine mit ihrer Familie in ihr Heimatland.

Bei 24royal.de können Sie sehen, wie einträchtig Königin Silvia mit ihren Enkeln den Weihnachtsbaum schmückt.

Während Kronprinzessin Victoria (46) und Prinz Carl Philip (44) es nicht weit bis ins königliche Schloss in Stockholm haben, legten Madeleine, Chris und die Kinder tausende Kilometer zurück, um bei Königin Silvias rundem Geburtstag dabei sein zu können. Weihnachten können Leonore, Nicolas und Adrienne so in diesem Jahr auch gemeinsam mit ihren Cousins und Cousinen feiern.