„Stolzer Besitzer“: Laura Müller zeigt ihre beiden neuen Jetskis im Meer

Teilen

Sie liebt das Luxus-Leben! Laura Müller präsentiert ihre zwei neuen Jetskis mit sexy Schnappschüssen auf Instagram. Scheinbar ist die Influencerin ein Wassersport-Fan. (Fotomontage) © Instagram/Laura Müller

Sie liebt das Luxus-Leben! Laura Müller präsentiert ihre zwei neuen Jetskis mit sexy Schnappschüssen auf Instagram. Scheinbar ist die Influencerin ein Wassersport-Fan.

Cape Coral, Florida – Sommer, Sonne, Strand! Das ist das süße Leben, das auch Laura Müller (21) gerne hat. Mit ihrem Ehemann Michael Wendler (49) lebt die Influencerin seit einiger Zeit in den USA. Womit genau die beiden ihr Geld verdienen, das weiß wohl keiner ganz genau. Doch es scheint auf jeden Fall genug davon da zu sein, wie Laura jetzt erneut in einem Instagram-Posting bewies.

In ihrem Beitrag befindet sich die „OnlyFans“-Schönheit in einem knappen Bikini auf einem Jetski der Marke Yamaha. Zwei Fotos zeigen Laura, wie sie am Steuer des weißen Fahrzeugs sitzt oder sich auf dem breiten Sitz sonnt. Ob ihr Mann die heißen Schnappschüsse angefertigt hat, ist unklar, doch eines steht fest: Laura Müller lässt es sich im sonnigen Florida ziemlich gut gehen! Unter dem Post steht geschrieben: „Stolze Besitzer von zwei brandneuen Jetskis.“ Für den Freizeit-Spaß im kommenden Sommer ist also bestens gesorgt.

Laura Müller und Michael Wendler haben einen Hang zu teuren Wasserfahrzeugen

Scheinbar verbringen Laura Müller und Michael Wendler gerne Zeit am Meer — in ihrem Wohnort Cape Coral keinesfalls unüblich. In einem früheren Instagram-Beitrag hatte die blutjunge Promi-Gattin bereits ein nagelneues Motorboot präsentiert, das das Paar sich offenbar ebenfalls zugelegt hatte. Auf dem Bild posiert Laura mit Handtasche und Stöckelschuhen neben dem marineblauen Schnellboot. Dazu schrieb sie auf Englisch: „Ich lebe mein bestes Leben! Unser neues Boot ist bereits für’s Meer!“

Nur kurze Zeit später gab es dann den nächsten Wassersport-Schnappschuss: Auf einem niedlichen Selfie zeigt sich Laura mit ihrem Welpen Smokey auf dem Boot, das kurz zuvor gekauft worden war. Auf Englisch steht zu lesen: „Smokey und ich lieben Bootfahrten!“ Auch eine Laura Müller genießt also offenbar die Zeit weit weg vom Medientrubel.