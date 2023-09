Streik: Clooney unterstützt Drehbuchautoren und Schauspieler

Teilen

„Wir sind alle für einen anständigen und fairen Lohn“, sagt US-Schauspieler George Clooney bei einer Veranstaltung in Köln. © Rolf Vennenbernd/dpa

George Clooney spendet großzügig, um die Streikenden in Hollywood zu unterstützen. Er selbst habe jahrelang in einer Abstellkammer geschlafen, erzählt der Star bei einem Event in Köln.

Köln - Hollywoodstar George Clooney hat den streikenden Hollywood-Drehbuchautoren und -Schauspielern seine Unterstützung versichert. „Wir sind alle für einen anständigen und fairen Lohn“, sagte der 62-Jährige am Mittwochabend beim Internetkongress Digital X in Köln. Niemand wolle hören, wie er als Schauspieler über Ungerechtigkeit rede, denn er habe eine sehr glückliche Karriere hinter sich. In der Branche gebe es aber zahlreiche Schauspieler, die darum kämpften, ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Seit Anfang Mai streiken Drehbuchautoren der Gewerkschaft Writers Guild. Mitte Juli schlossen sich Schauspielerinnen und Schauspieler der Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA den Schreibern an. Sie fordern unter anderem eine bessere Vergütung und Regeln für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Clooney gehört mit anderen Hollywoodgrößen zu Großspendern, die Nothilfeprogramme der Gewerkschaften unterstützen.

Clooney kann sich nach eigenen Angaben noch an magerere Zeiten erinnern: „Ich war zehn Jahre lang arbeitsloser Schauspieler, bin mit dem Fahrrad zu Vorsprechen gefahren und habe vier Jahre lang auf dem Boden einer Abstellkammer geschlafen“, sagte er. dpa