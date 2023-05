Streit eskaliert: Ehemals beste Freundin verkauft Klamotten von Amira Pocher im Netz

Amira Pocher und ihre ehemals beste Freundin feinden sich erneut in den sozialen Medien an. Ein alter Streit, bei dem es um geschenkte Klamotten geht, sorgt für eine heftige Retourkutsche.

Köln – Amira Pocher (30) und ihre ehemals beste Freundin haben offenbar nur noch Verachtung füreinander übrig. Wie sie in der Vergangenheit verriet, handle es sich bei ihrer inzwischen besten Feindin um eine Frau, der sie vor längerer Zeit die Freundschaft gekündigt habe.

Amira Pocher glaubt, dass ihre ehemalige Freundin dringend Geld braucht

In einer Instagram-Story holte die Frau von Comedian Oliver Pocher (45) nun erneut zum Schlagabtausch aus und erzählte von Screenshots, die ihr zugesendet worden seien: „Meine Sachen werden von einer anderen Person verkauft“, sagte die 30-Jährige in dem Clip. Amira habe der besagten Person in der Vergangenheit Klamotten geschenkt. 80 Prozent ihres Kleiderschrankes würden aus Amiras Klamotten bestehen, wie sie weiter mitteilte.

Für Pocher sei das aber ohnehin kein Problem: „Alles okay, keine Sorge, ich wurde damals - aus der Not heraus vor Monaten, bevor der ganze Krieg ausgebrochen ist - schon gefragt, ob das okay ist, wenn die Dame meine Sachen verkauft, weil sie dringend Geld braucht. ‚Kein Problem, verkauf sie, hab ich dir ja geschenkt‘“, so ihre Antwort mit subtilem Seitenhieb.

Ihre ehemalige Freundin bezeichnet Amira Pocher als „niveaulos“

Den Berichten einiger Medien zufolge handelt es sich bei der genannten „Dame“ um die ehemalige Freundin Evi (30). Und die habe sich Amiras jüngste Stichelei nicht so einfach gefallen lassen, sondern binnen kürzester Zeit darauf mit einer eigenen Story, die es in sich hat, reagiert: „Das einzige, was an der ganzen Sache stimmt, ist, dass sie mir Geld geliehen hat. Und zwar waren das keine 3.000 Euro, das waren 2.700 Euro, die sie einen Monat später direkt zurückbekommen hat“, sollen ihre Worte gewesen sein.

Zudem bezeichne sie Amira als „niveaulos“, weil sie „das mit so einer Reichweite öffentlich macht“. Hinter der Aktion vermute sie ein abgekartetes Spiel, das nur dazu diene, Amiras Klickzahlen auf Social Media zu steigern. Amira wolle ihre Freundschaft „öffentlich ausschlachten“.

Auch was ihre finanziellen Sorgen betrifft, soll Evi eingeräumt haben: „Hatte ich, habe ich nicht mehr.” Der wahre Grund, warum sie sich von Amiras alten Sachen lösen wolle: „Weil ich sowas die Schnauze voll habe von diesem Menschen”.

Verwendete Quellen: Tag24.de, Instagram