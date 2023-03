Streit zwischen Antonia Hemmer und Tessa Bergmeier eskaliert

Tessa Bergmeier geht es erneut um das Wohl der Tiere und schießt deswegen in ihrer Instagram-Story gegen Antonia Hemmer. Grund dafür ist ein möglicher Jagdschein.

Erst vor drei Tagen zoffte sich Tessa Bergmeier (33) mit Yvonne Woelke (41), jetzt schießt die Ex-GNTM-Kandidatin schon gegen die nächste Influencerin. Auch dieses Mal geht es Tessa um das Wohl der Tiere. Tessa reagierte auf einen Clip von Ex-„Bauer sucht Frau“-Kandidatin Antonia Hemmer (22) mit zahlreichen Instagram-Storys.



Antonia verkündete nämlich in einer Fragerunde auf Instagram, dass sie sich für 2023 vorgenommen habe, den Jagdschein zu machen. „Finde es einfach schön, viel über Natur zu lernen. Und irgendwie auch schön, immer neue Abzeichen zu sammeln“, erklärte Antonia ihrer Community. Dieser Satz scheint für Tessa das Fass zum Überlaufen gebracht zu haben. „Wie wäre es, wenn du studierst und Tierärztin wirst, wenn du wirklich was über Tiere lernen willst. Danke“, schießt Tessa gegen Antonia und empfiehlt ihr für das Bedürfnis, Abzeichen zu sammeln, stattdessen an einem Online-Game teilzunehmen.

Tessa Bergmeier schießt in ihren Instagram-Storys gegen „Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer (Fotomontage) © Instagram/tessa.bergmeier

Die ehemalige GNTM-Teilnehmerin verlinkte die „Sommerhaus der Stars“-Gewinnerin auch gleich in ihrer Instagram-Story. Öffentlich hat Antonia nicht auf Tessas Bemerkung reagiert, doch das Model erklärte später in einer weiteren Story, dass diese ihr privat eine Nachricht geschickt habe.

„Leben und leben lassen!“: Das sagt Antonia zu den Kommentaren von Tessa

Die private Nachricht von Antonia hat Tessa scheinbar nicht besänftigt. „Leben und leben lassen!“, schrieb ihr die 22-Jährige. „Genau mein Motto. Aber Antonia Hemmer hat keine Hemmungen, ein süßes kleines Reh zu beseitigen“, wütet Tessa auf Instagram.

Um noch einen obendrauf zu setzen, teilte Tessa noch einen Beitrag von Antonia, auf dem sie zwei junge Rehe füttert. „Sie hätte nichts dagegen, sie zu töten“, kommentierte Tessa. „Ich nutze meine Reichweite für wichtige Themen (…) weil ich mit dem Herzen sehe – Kommt damit klar“, rechtfertigte sie sich. Auf Antonias Instagram-Account blieb es zu dem Thema vorerst still.