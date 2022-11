Stubenhocker: Anna-Maria Ferchichi will, dass Bushido in Dubai öfter das Haus verlässt

Anna-Maria Ferchichi gibt auf Instagram Einblicke in ihr Privatleben. © Instagram/Anna-Maria Ferchichi

Anna-Maria Ferchichi möchte nicht mehr alleine zu Grillpartys gehen. Daher soll Bushido sie von nun an begleiten.

Bushido (44) und Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (40) wollten unbedingt weg aus Berlin. Das Paar ist zusammen mit ihren Kindern in die Metropole Dubai gezogen. Insbesondere wollten die beiden dem Leben mit ständigem Polizeischutz entfliehen. Von der Veränderung haben sie sich einiges erhofft, doch ist es wirklich so gekommen wie erwartet?

In der neuen Doku „Bushido – RESET“ hat Anna-Maria Ferchichi ihrem Mann eine klare Ansage gemacht: „Ich schleppe dich von Grillparty zu Grillparty. Nein, das machen wir so!“ Der Rapper scheint nicht gerne das Haus zu verlassen, ganz zum Unmut seiner Frau. Diese möchte wohl nicht mehr alleine bei Grillpartys auftauchen: „Lass mich nicht immer als Single mit acht Kindern kommen.“

Anna-Maria Ferchichi möchte ein Vorstadt-Leben

Die Frau des Rappers stellt sich das Leben in Dubai wesentlich idyllischer vor als in Berlin. Sie verrät, wie ihr perfektes Wochenende aussehen würde: „Man tratscht so über seinen neuen Weber-Grill, den man hat oder keine Ahnung.“ Es bleibt abzuwarten, ob Bushido in Dubai öfter das Haus verlässt.