„Stück aus dem Arm gebissen“: Tanja Szewczenkos Sohn hat eigenen Bruder angegriffen

Tanja Szewczenkos hat auf ihrem Instagram-Account von einem folgenreichen Streit ihrer Zwillinge berichtet, bei dem eines der Kinder verletzt wurde. (Fotomontage) © Instagram/Tanja Szewczenko

Bei der Familie von Tanja Szewczenko (45) ist scheinbar immer etwas los. Und da die einstige Profi-Eiskunstläuferin auf Social Media hauptsächlich Familien-Content teilt, berichtet sie eben über alle kleinen und großen Ereignisse, die sich in ihrer Familie abspielen. So hat sie in ihrer Instagram-Story kürzlich von einem heftigen Geschwister-Streit berichtet.

Wie der einstige „Alles was zählt“-Star erzählte, kam es zwischen den zweijährigen Zwillingen Leo und Luis zu einer heftigen Auseinandersetzung um ein Dreirad. Und das, obwohl sie kurz zuvor noch ganz harmonisch miteinander gespielt hatten. Dabei habe einer der Jungen dem anderen „ein Stück aus dem Arm rausgebissen“.

Tanja Szewczenko: Der Beißer hat eine „Ansage bekommen!“

Dazu postete die Influencerin ein Foto, auf dem die Verletzung am Arm ihres Kindes zu sehen war. Deutlich waren darauf die tiefen Zahnabdrücke auf dem Kinderarm zu sehen. Scheinbar hat einer der Zwillinge also so heftig zugebissen, dass eine Bisswunde entstanden ist und sich ein wenig Haut gelöst hat.

Der Beißer habe von seiner Mama „eine Ansage“ bekommen, sagte die Schauspielerin weiter. Deshalb stünde er nun beschämt in der Ecke. Er wisse, „dass das gerade nicht okay war“. Sie sei der Ansicht, dass Kinder kleinere Konflikte durchaus allein austragen könnten, aber bei einem solchen Vorfall die Eltern einschreiten müssen. Im Anschluss hätten die beiden Streithähne jedoch recht schnell wieder Frieden geschlossen.