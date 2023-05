Silvia Wollny begeistert Töchter in neuem Look

Familienoberhaupt Silvia Wollny zeigt sich mutig in ihrem neuen Look und erntet Komplimente für ihre neue Lockenmähne. © Instagram

Reality-TV-Star Silvia Wollny überraschte ihre Fans auf Instagram mit einer neuen Frisur. Die Mutter von elf Kindern, die durch ihre Auftritte in der RTL-Show „Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie“ bekannt wurde, zeigte ihren neuen Look in einem Foto auf der Social-Media-Plattform und begeisterte damit ihre Fans.

Silvias neue Frisur ist eine Abkehr vom traditionellen kurzen Haarschnitt. Sie hat ihre Haare nun zu einer glamourösen Lockenmähne gestylt, die ihr Gesicht umspielt und ihr einen neuen Look verleiht. Auf dem Foto trägt sie ein schickes rotes Kleid und dazu passende Accessoires.

„Ihr habt wieder so wunderschöne Arbeit geleistet. Mama sieht wunderschön aus“, kommentiert Estefania Wollny den neuen Look von Silvia. „Wunderschön, von innen und von außen“, findet auch Tochter Sarafina.

Silvia Wollny begeistert Instagram-Fans mit neuem Look

Silvias Fans zeigen sich begeistert von ihrem neuen Look und überhäuften sie mit Komplimenten. Viele lobten die elffache Mutter für ihre mutige Entscheidung, eine neue Frisur auszuprobieren, während andere einfach nur sagen, wie fantastisch sie aussieht.

Die Wollny-Familie hat in den letzten Jahren eine treue Fangemeinde aufgebaut, die ihre Auftritte im Fernsehen und in den sozialen Medien verfolgt. Silvia hat sich immer als eine starke und unabhängige Frau präsentiert, die bereit ist, neue Dinge auszuprobieren. Ihr neues Haar-Styling ist ein weiteres Beispiel dafür, dass sie sich nicht scheut, Veränderungen vorzunehmen.

Es bleibt abzuwarten, ob Silvia neues Haarstyling einen neuen Trend in der Welt der Frisuren setzen wird. Aber für ihre Fans ist sie auf jeden Fall eine Inspiration und eine Frau, die zeigt, dass man auch im Alter von 55 Jahren noch immer mutig und kreativ sein kann.