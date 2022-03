„Stylistinnen verdienen eine Gehaltserhöhung“: Beatrice Egli begeistert Fans mit tollen Konzertoutfits

Teilen

Sie sieht einfach super aus! Beatrice Egli hat offenbar auf die richtigen Styling-Experten gesetzt. Das zumindest finden ihre Fans. (Fotomontage) © IMAGO/Kirchner-Media & Instagram/Beatrice Egli

Sie sieht einfach super aus! Beatrice Egli hat offenbar auf die richtigen Styling-Experten gesetzt. Das zumindest finden ihre Fans.

Bochum – Endlich darf sie wieder auf der Bühne stehen! Beatrice Egli (33) musste ebenso wie viele andere Musiker und Musikerinnen lange ausharren, bevor sie wieder mit ihren Fans gemeinsam feiern durfte. Jetzt, da die Corona-Regeln sich langsam lockern, kann die ehemalige „Deutschland sucht den Superstar“-Siegerin endlich ihre „Bunt“-Best-of-Tournee durchziehen. In einem Instagram-Post bedankt sich Beatrice für die gute Stimmung beim Auftakt in Bochum — trotzdem weist sie auch daraufhin, dass wir noch immer in schweren Zeiten leben.

„Was für ein wunderbarer Abend. Danke, Bochum“, beginnt die Schlagerprinzessin ihren Beitrag, „die tagtäglichen Nachrichten lassen mich nicht los und natürlich können wir alle nicht so unbeschwert feiern, wie wir es uns vielleicht wünschen würden.“ Trotzdem, so Beatrice, sei es auch wichtig, sich immer mal wieder etwas Schönes zu gönnen. Sie schreibt weiter: „Doch ich hatte gestern Abend das Gefühl, euch gemeinsam mit meiner Band zwei Stunden Liebe, Freude und den Glauben an das Gute schenken zu können.“

Beatrice Egli begeistert ihre Fans nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit ihrem Aussehen

Ein Blick in die Kommentarspalte des Beitrags zeigt schnell, dass Beatrice Egli ihren Fans mit den kurzen Clips vom Konzert in Bochum Lust auf mehr gemacht hat. Zahlreiche Follower bringen ihre Vorfreude auf die anstehenden Gigs zum Ausdruck, wobei einige Egli-Begeisterte offenbar sogar mehrere Stationen der „Bunt“-Tour mitnehmen.

Und mit einer Sache scheint die Sängerin den Geschmack ihrer Anhängerschaft besonders getroffen zu haben: Beatrices Tour-Outfits sorgen für Staunen in ihrer Fan-Gemeinde, wie vor allen Dingen der Kommentar einer großen Fanseite beweist: „Deine neuen Stylistinnen verdienen eine Gehaltserhöhung!“ Ob sich die kurvige Blondine diesen Vorschlag zu Herzen nimmt und ihren Ankleidedamen demnächst einen größeren Scheck ausstellt?